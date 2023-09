Radhika Merchant et Shloka Mehta interprètent Puja lors des célébrations de Ganesh Chaturthi 2023 à Ambani ; le petit Prithvi aide [Watch Inside Video]

Les Ambani ont accueilli Ganpati Bappa chez eux à Antilia. La cérémonie de puja pour celui-ci a été exécutée par nul autre que les Bahus de Nita Ambani et Mukesh Ambani – Shloka Mehta et Marchand Radhika. Radhika est fiancée à Anant Ambani tandis que Shloka est mariée à Akash Ambani et a deux enfants – un fils, Prithvi et une fille, Vedaa. Radhika et Shloka ont été vues vêtues de robes simples alors qu’elles effectuaient la puja. Ils étaient accompagnés de l’aîné d’Akash-Shloka, Prithvi. On le voit les aider avec des choses. L’idole de Ganesh semble sereine et la puja élaborée émise dégage une énergie divine. Shloka et Radhika sont toutes deux très proches de Nita Ambani. Les Bahus et Sasu Maa ont posé pour des photos dans la soirée devant les médias.

En parlant des célébrations de Ganesh Chaturthi, le festival a réuni des célébrités de Bollywood, notamment Shah Rukh Khan, Salman Khan, Ranveer Singh et Deepika Padukone, Nayanthara, Rashmika Mandanna, Janhvi Kapoor, Sara Ali Khan et bien d’autres célébrités. Les Ambanis organisent toujours des fêtes somptueuses et célèbrent les festivals de la manière la plus grandiose, invitant tout Bollywood.