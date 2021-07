Radhika Madan s’exprime sur les difficultés qu’elle a rencontrées après avoir quitté la télévision et dit qu' »on m’a dit que j’avais besoin d’une intervention chirurgicale »

Radhika Madan a fait ses débuts à Bollywood avec « Pataakha » de Vishal Bhardwaj. Elle a ensuite joué le rôle principal féminin dans «Angrezi Medium» avec Irrfan Khan et Kareena Kapoor Khan. Mais Radhika a commencé sa carrière en 2014 avec l’émission télévisée ‘Meri Aashiqui Tum Se Hi’. Récemment, l’acteur s’est confié à Humans of Bombay sur les difficultés auxquelles elle a été confrontée après avoir quitté la télévision.

Radhika a partagé qu’en grandissant, elle a développé un intérêt pour Broadway, mais a auditionné pour « Meri Aashiqui Tum Se Hi » à l’âge de 17 ans. Elle a réussi à décrocher le rôle du premier rôle féminin, Ishaani Parikh. Radhika partage en outre qu’en raison du manque de temps et de sommeil, elle a pris un peu de poids. Mais après avoir entendu des rumeurs de remplacement, elle s’est poussée à «explorer mes limites».

«À 17 ans, j’ai auditionné pour une émission de télévision et en 3 jours, j’étais à Bombay, en train de tourner. Mais c’était dur. J’ai à peine eu le temps de dormir, ce qui m’a fait prendre quelques kilos. Ensuite, j’ai entendu des rumeurs selon lesquelles je serais remplacé et cela m’a poussé à explorer mes limites. J’ai donc commencé à m’entraîner et je me suis perdu dans mon personnage. Et j’ai réalisé, c’est mon high… c’est ce que je veux faire », a déclaré Radhika.

Elle a ajouté : « J’ai eu plus d’offres de télévision, mais je me suis dit : ‘Tu n’as que 19 ans, si tu choisis le confort, tu vas rester coincé.’ Alors, j’ai quitté la télé pour faire des films. J’ai commencé à auditionner, mais j’ai dû faire face à des refus.

Radhika a partagé qu’elle n’avait pas eu de travail pendant longtemps et qu’on lui avait dit qu’elle devait avoir une certaine apparence et qu’elle avait même besoin d’une intervention chirurgicale. Mais l’acteur se trouvait joli, et c’est ce qui comptait pour elle.

« On m’a dit que je devais avoir une forme et une taille particulières, et que j’avais besoin d’une intervention chirurgicale. Mais mujhe toh principal bahut sahi lagti hun. Qui sont ces gens pour me dire que je ne suis pas jolie ? Mais pendant les 1,5 années suivantes, je n’ai pas eu de travail. Il est facile de douter de soi à un tel moment, mais je savais que le voyage est plus important que la destination. Radhika a déclaré en ajoutant: « Alors j’ai fait un effort pour profiter de mes auditions ! Bientôt, j’ai signé mon premier film et d’autres projets ont suivi.

Radhika a déclaré qu’elle avait pris 12 kg pour un rôle pour paraître plus âgée et qu’elle avait auditionné pour un personnage de 17 ans, les deux en un mois. L’audition pour ‘Angrezi Medium’ s’est avérée être ‘l’une de mes meilleures et j’ai eu le rôle’ « Je n’avais qu’une devise : amusez-vous juste », a-t-elle déclaré.

« Je pense que la clé est de s’aimer farouchement parce que ce que vous voyez en vous-même est ce que les autres voient en vous. Si j’avais manqué d’assurance, les gens se seraient nourris de cette peur. Donc, que ce soit en tant qu’enfant qui ne se souciait pas de son unibrow ou en tant qu’adulte qui pense que sa taille est mignonne, j’ai célébré mes imperfections. Je sais que je n’ai pas à correspondre à la définition de la perfection de quelqu’un d’autre – je suis imparfaitement parfait et j’adore ça », a conclu Radhika.

Sur le plan du travail, Radhika Madan était la dernière dans Netflix Anthology ‘Ray’. Elle sera bientôt vue dans le film ‘Shiddat’ et la web-série ‘Feels Like Ishq’.