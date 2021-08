Radhika Madan est devenue célèbre avec l’émission télévisée ‘Meri Aashiqui Tum Se Hi’. Elle a fait ses débuts à Bollywood avec « Pataakha » de Vishal Bhardwaj et a ensuite joué dans « Angrezi Medium » avec Irrfan Khan. Mais saviez-vous que Radhika avait auditionné pour « l’étudiant de l’année » de Karan Johar ? Oui! L’actrice n’a cependant pas été sélectionnée.

Dans une récente interview avec ETimes, l’actrice a expliqué à quel point l’audition de « SOTY » a été la pire de sa vie et elle en assume l’entière responsabilité.

« La raison pour laquelle je n’ai pas obtenu SOTY (Étudiant de l’année) est que j’ai donné la pire audition de ma vie. Personne n’aurait aimé cette audition, j’en suis sûr. C’était donc la pire audition de ma vie et j’en assume la responsabilité, je ne blâme personne pour cela », a déclaré Radhika.

Elle a ajouté: «Je viens de me faire une promesse en sortant de ce bureau que je ne paniquerais jamais à cause d’un projet. Je veux juste profiter de ces deux minutes, être le plus honnête possible, m’amuser le plus possible. Dans ces deux minutes, je vivrai ce personnage, même si je n’obtiens pas ce projet.

Radhika a révélé qu’après l’échec de son audition, son mantra pour chaque test d’écran est de « vivre cette vie pendant deux minutes ».

« Et après deux semaines, j’ai eu l’audition de Pataakha et je savais que Vishal (Bhardwaj) monsieur le faisait. Je n’arrêtais pas de me dire que ‘vivez cette vie pendant deux minutes’. Cela a été mon mantra pour chaque audition. Cela a très bien fonctionné pour Patakha et Angrezi Medium, et même les auditions que je donne jusqu’à présent. Donc, ce revers était vraiment important, pour que je réalise cette chose », a déclaré l’acteur.

Film très acclamé, « Etudiant de l’année » a marqué les débuts des acteurs Sidharth Malhotra, Alia Bhatt et Varun Dhawan qui étaient dans les rôles principaux. Le réalisateur Karan Johar a également présenté Rishi Kapoor, Ram Kapoor, Ronit Roy, Sana Saeed, Farida Jalal et Sahil Anand.

Sur le plan professionnel, Radhika a récemment été vue dans l’anthologie ‘Feels like Ishq’. Elle a également figuré dans la série Netflix Anthology ‘Ray’ où elle faisait partie de la nouvelle de Vasan Bala ‘Spotlight’. Radhika sera ensuite vu dans le film ‘Shiddat’ qui met également en vedette Sunny Kaushal, Mohit Raina et Diana Penty.