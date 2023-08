Radhika Madan devient membre du jury des International Emmy Awards 2023, déclare « J’ai toujours rêvé de… »

Radhika Madan a partagé un aperçu de la demi-finale du processus de jugement aux International Emmy Awards 2023 dans sa vidéo Instagram.

Radhika Madan est sur un nuage neuf car elle fait partie du jury des International Emmy Awards 2023. L’actrice s’est rendue sur Instagram dimanche et a partagé son enthousiasme avec ses fans et leur a donné un aperçu de la demi-finale de la séance de jugement.

Dans la vidéo, on peut voir Radhika profiter de l’expérience d’être membre du jury des Emmys. Elle a opté pour une tenue formelle blanche et noire avec une coiffure élégante pour aller avec. Avec une vidéo, elle a écrit : « Tellement bouleversée et reconnaissante d’avoir pu faire partie du jury de cette année pour les INTERNATIONAL EMMY AWARDS. J’ai toujours rêvé d’être nominée, mais être de l’autre côté était encore plus épanouissant. Chaque jour Je me lève et je fais ce que j’aime le plus, une joie que je n’échangerais pour rien. Merci l’univers. »

Dès qu’elle a partagé son expérience sur les réseaux sociaux, ses fans et amis de l’industrie sont intervenus dans la section des commentaires. Sa co-vedette de Pataakha, Sanya Malhotra, a écrit : « Wooohooooo !!! ». Smriti Khanna, qui a joué à ses côtés dans la série Colors Meri Aashiqui Tum Se Hi, a commenté : « Woahhh !! Fier de toi. » L’un de ses fans a écrit : « Continuez à voler plus haut », tandis qu’un autre a ajouté : « Plus de pouvoir pour toi jolie fille. »





Sur le plan du travail, Radhika sera ensuite vue à Sanaa, qui suit l’histoire d’une fille têtue et ambitieuse menant une bataille interne enracinée dans un traumatisme non guéri. Pooja Bhatt, Sohum Shah et Shikha Talsania font également partie du film. Elle a également le remake en hindi du film tamoul Soorarai Pottru, dans lequel on la verra pour la première fois face à Akshay Kumar. Bien que la date de sortie de Sanaa n’ait pas été annoncée, le remake sans titre en hindi sortira en salles le 16 février de l’année prochaine. (Avec les entrées de l’ANI)

