Radhika Apte s’ouvre sur un «clip nu» qui a fui, dit que son chauffeur et son gardien l’ont reconnue | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Radhika Apte a récemment parlé de son expérience de devenir nue à l’écran dans « Parched » de Leena Yadav et de l’épreuve stressante de la fuite de son « clip nu » sur Internet dans une interview avec un magazine.

S’adressant au magazine Grazia au sujet de la fuite de son clip nu pendant le tournage de « Clean Shaven », elle a révélé qu’elle ne pouvait pas sortir de chez elle pendant 4 jours car elle craignait d’être reconnue par son chauffeur et gardien.

Elle a déclaré: « Quand un clip de la mienne nue a fui, pendant que je tournais Clean Shaven, j’ai été malmené, et cela m’a affecté. Je n’ai pas pu sortir de la maison pendant quatre jours, pas à cause de ce qu’étaient les médias. mais parce que mon chauffeur, mon gardien et le chauffeur de mon styliste m’ont reconnu à partir des images. Les photographies controversées étaient des selfies à la peau nue, et quiconque avec un œil sain d’esprit aurait deviné que ce n’était pas moi. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit on peut faire, ou on devrait faire, mais l’ignorer. Tout le reste est une perte de temps. Alors, quand je me suis déshabillé pour Parched, j’ai réalisé: « Il ne me reste plus rien à cacher » « .

Radhika s’est également ouverte à devenir nue à l’écran et a révélé: « Être nue à l’écran était un peu intimidant. Maintenant, je peux tout mettre à nu n’importe où. Je suis fière de ma forme et de ma taille. Bien sûr, ce film est allé dans tant d’endroits et cela a conduit à plus de travail et d’appréciation. «

Elle a exprimé qu’elle avait besoin d’un rôle dans lequel elle pourrait explorer sa sexualité et son image corporelle, comme son rôle dans «Parched». Alors qu’à Bollywood, a-t-elle affirmé, on dit constamment aux stars quoi faire de leur corps.

Apte a expliqué: « J’avais vraiment besoin d’un rôle comme celui-ci parce que quand vous êtes à Bollywood, on vous dit constamment quoi faire de votre corps et j’ai toujours soutenu que je ne ferais jamais rien à mon corps ou à mon visage. »

Sur le plan du travail, Radhika sera ensuite vu dans « Mrs Undercover » réalisé par Anushree Mehta, aux côtés de Sumeet Vyas et de la série Web de comédie de science-fiction intitulée « OK Computer » avec Jackie Shroff, Vijay Varma et Rasika Dugal.