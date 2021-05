Radhika Apte s’ouvre sur sa fuite de clip nu, dit «  a été mal trollée, ne pouvait pas sortir de la maison pendant des jours  »

L’actrice Radhika Apte, connue pour son rôle dans des films et des séries Web comme « Pad Man », « Andhadhun », « Badlapur », « Ghoul » et « Sacred Games », entre autres, s’est récemment ouverte sur le tournage du film « Parched » où elle a joué le rôle d’une travailleuse du sexe et a parlé d’une vidéo « nue » de son film « Clean Shaven » qui est devenue virale sur Internet et des rapports affirmaient à l’époque qu’elle y figurait.

Parlant du film ‘Parched’ qui lui arrive à un moment où elle en avait le plus besoin et abordant la controverse autour du clip de nu, Radhika a déclaré au magazine Grazi: « J’avais vraiment besoin d’un rôle comme celui-ci parce que lorsque vous êtes à Bollywood, vous ‘ Je vous dis constamment quoi faire de votre corps et j’ai toujours soutenu que je ne ferais jamais rien à mon corps ou à mon visage. . Je n’ai pas pu sortir de la maison pendant quatre jours, non pas à cause de ce que les médias disaient mais parce que mon chauffeur, mon gardien et le chauffeur de mon styliste m’ont reconnu à partir des images. «

Radhika a ajouté: «Les photographies controversées étaient des selfies à la peau nue, et n’importe qui avec un œil sain aurait deviné que ce n’était pas moi. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit que l’on puisse faire, ou que l’on doive faire, mais l’ignorez. Tout le reste est une perte de temps. Alors, quand je me suis déshabillé pour Parched, j’ai réalisé: « Il ne me reste plus rien à cacher ». «

Radhika a également révélé que c’est pendant son film Rakta Charitra pour lequel elle a dé-glammé et s’est transformée en fille du village, qu’elle a commencé à remettre en question son cheminement de carrière, elle a dit: «Je n’étais pas sûre de vouloir faire le film. Je honnêtement, je me suis senti très exploité parce que je n’étais pas payé beaucoup. Ils m’ont dit que je ferais un film, mais ensuite ils m’ont fait tourner aussi en tamoul et en télougou. Donc, je me suis dit d’accord, c’est beaucoup de travail et engagement. Le film avait de grands acteurs et les tournages ne commenceraient jamais à l’heure. Je n’ai jamais été désespéré de travailler. Donc, je n’avais pas l’impression de devoir supporter de longues heures sur le plateau alors que mon temps et mon talent n’étaient pas C’est à ce moment-là que j’ai commencé à remettre en question mon cheminement de carrière, je me suis dit: « Est-ce ainsi que fonctionne l’entreprise? » «

Elle a cependant ajouté qu’elle était ravie d’apprendre de Ram Gopal Verma tout en déclarant: «Et même si, en tant qu’équipe, nous nous amusions, la culture du favoritisme et de l’exploitation (du temps) prévalait».

À propos de Badlapur, Radhika a déclaré: «Badlapur était en quelque sorte entre les deux pour moi parce qu’il y avait beaucoup de contenu et c’était aussi pour le public normal et donc je pense que les gens me voyaient sous un jour différent. C’était à peine sept. travail de jour, mais c’était épanouissant. Ce qui est bien, c’est quand vous avez un rôle plus petit, mais les gens parlent encore de votre performance. Je trouve cela particulièrement gratifiant. » Elle a ajouté: « Donc, je pense que les choses ont commencé à changer lentement après Badlapur, ce qui s’est avéré être un tournant majeur dans ma carrière. »

Actuellement, Radhika est à Londres avec son mari en raison des restrictions de voyage et du verrouillage en Inde au milieu de la deuxième vague de COVID-19.

Radhika a récemment été vue dans « OK Computer » de Disney + HotStar, qui présentait également Vijay Varma et Jackie Shroff.