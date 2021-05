Radhika Apte qui reste à Londres avec son mari Benedict Taylor a récemment reçu sa première dose du vaccin COVID-19. L’acteur s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé une photo après s’être fait piquer. Sur la photo, Radhika est vue dans un t-shirt rayé et un jean avec une veste. Elle s’est recouverte d’un masque bleu foncé et a montré son biceps en posant pour la photo. Apte l’a légendé comme « JABBED #finally #vaccination ».

Pendant ce temps, Kalki Koechlin a également commenté la photo de Radhika en demandant: « Moi aussi. Pfizer? » Auquel le ‘Shor dans la ville‘acteur a répondu, « @kalkikanmani oui! »

Lors d’une récente interaction avec un quotidien, Radhika a révélé qu’elle avait découvert un nouveau processus d’action lors du verrouillage du coronavirus. L’acteur a déclaré: « Il y a toujours de la concurrence, donc vous devez être plus célèbre ou plus visible. Et puis vous vous demandez à quel point j’aime vraiment (ou j’apprécie). Il s’avère que très peu, ce que j’ai découvert pendant le verrouillage. »

Plus tôt ce mois-ci, Radhika a annoncé son prochain film intitulé ‘Mme Undercover». L’acteur a tourné pour le film à Calcutta pendant 45 jours avant le verrouillage récent.

Parlant de la même chose à une publication, Radhika partage: «L’expérience était la même, sauf que nous faisons des tests fréquents, nous prenons beaucoup de précautions et suivons des protocoles de santé et de sécurité. À part cela, tout le reste est à peu près le même. «

L’acteur a pris toutes les mesures nécessaires lors du tournage. Seul le déplacement nécessaire de l’hôtel à l’emplacement a été entrepris. Tout autre mouvement qui n’était pas lié au tournage a été complètement abandonné.