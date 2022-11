Radhika Apte exprime son mécontentement face à son petit rôle dans Vikram Vedha : J’ai fait le film car je voulais travailler avec…

Radhika Apte a récemment été vue dans Hrithik Roshan et Saif Ali Khan avec Vikram Vedha, qui a reçu une réponse tiède du public au box-office. Le film s’était heurté au magnum opus du réalisateur Mani Ratnam, Ponniyin Selvan, qui présentait une distribution stellaire. Bien que Radhika était très enthousiaste à l’idée de figurer dans Vikram Veda, elle a exprimé son mécontentement face à son petit rôle dans le film.

Dans son entretien avec Prabhat Khabar, Radhika a déclaré qu’elle souhaitait avoir un rôle plus important dans le film. Elle a également révélé que la raison pour laquelle elle avait fait le film était qu’elle voulait travailler avec les réalisateurs Pushkar et Gayatri. Même si elle n’était pas satisfaite de son rôle, elle a déclaré que son expérience globale comptait le plus.

“J’ai fait le film car je voulais travailler avec les réalisateurs Pushkar et Gayatri. Soit dit en passant, l’expérience globale compte plus pour moi. J’ai rejeté de nombreux films qui avaient mon rôle au centre mais je n’aimais pas le scénario. Oui , mais j’aurais aimé avoir un rôle plus important dans ce film”, a-t-elle déclaré au quotidien hindi.

Plus tôt, Radhika, qui est assez pointilleuse sur le choix de ses scripts, avait déclaré qu’elle avait choisi Vikram Vedha parce qu’elle aimait vraiment le sujet. Elle a vu le film sud original et a voulu travailler avec les deux réalisateurs. Elle a également aimé travailler avec Saif et Hrithik. Avec Saif, c’était son troisième projet alors qu’avec Hrithik, c’était son premier.

Avant la sortie du film, le duo de réalisateurs Pushkar-Gayathri avait révélé pourquoi ils avaient choisi Radhika pour le rôle. Ils voulaient quelqu’un avec de grands talents d’acteur, puisque le rôle de Priya nécessitait de tenir tête à la fois à Vikram et à Vedha. Radhika semblait être un choix parfait pour eux et s’est avéré être leur bon choix. Ils ont dit que les petites nuances apportées par Radhika enrichissaient Priya.