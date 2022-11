Radhika Apte dit qu’elle n’est pas satisfaite de son rôle dans Vikram Vedha, sachez pourquoi

Récemment, Radhika Apte a joué l’épouse à l’écran de Saif Ali Khan (Vikram) dans la version hindi de Vikram Vedha. Bien qu’elle ne se plaigne pas de toute son expérience, elle a maintenant déclaré dans une nouvelle interview qu’elle souhaitait avoir un rôle plus important dans le film.

Radhika a déclaré à Prabhat Khabar: «J’ai fait le film car je voulais travailler avec les réalisateurs Pushkar et Gayatri. Soit dit en passant, l’expérience globale compte plus pour moi. J’ai rejeté de nombreux films qui avaient mon rôle au centre mais je n’aimais pas le scénario. Oui, mais j’aurais aimé avoir un rôle plus important dans ce film (Vikram Vedha). ”

Vikram Vedha, sorti en septembre, était un remake du même film tamoul de 2017 de Gayatri et Pushkar. Le conte folklorique indien de Vikram et Baital, qui explore les ambiguïtés morales, a servi d’inspiration pour le récit. Dans le film original de 2017, R Madhavan, Vijay Sethupathi, Shraddha Srinath, Kathir et Varalaxmi Sarathkumar ont décrit les rôles.

Avec Yogita Bihani, Hrithik Roshan, Rohit Saraf et Saif, ils ont joué des personnages dans le film hindi. Le film a eu une performance médiocre au box-office et a reçu des critiques mitigées de la part des critiques.

Lisez aussi: Vikram Vedha box-office jour 8: Saif Ali Khan, le film de Hrithik Roshan franchit la barre des 100 crores de roupies dans le monde

La société de production du film, Reliance Entertainment, s’est emparée de ses réseaux sociaux et a partagé que le thriller d’action néo-noir avait collecté Rs 103,82 crore brut au box-office mondial avec des revenus de Rs 72,10 crore brut en Inde et de Rs 31,72 crore brut à l’étranger. Il a également partagé la répartition par jour et par territoire des collections à l’étranger indiquant que Vikram Veda a frappé 3,89 millions de dollars et franchi la barre du million de dollars à sa date de sortie. À son huitième jour de sortie, le maximum de revenus à l’étranger provenait des marchés américain et canadien où le film a rapporté 83 660 $.

Actuellement, Monica O My Darling, le prochain film Netflix de Radhika, se prépare à sortir. Elle co-vedette dans le film avec Rajkummar Rao et Huma Qureshi, qui aura une première numérique le 11 novembre.