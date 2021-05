Radhe de Salman Khan: Your Most Wanted Bhai déclenche un festival de mèmes hilarant, les internautes ont une journée sur le terrain! | Actualités des films

New Delhi: Radhe: Your Most Wanted Bhai de la superstar de Bollywood Salman Khan a ouvert ses portes le 13 mai 2021, et devinez quoi? Le film buzzmaker a déjà déclenché un flot de mèmes sur Twitter et Instagram, les internautes ayant une journée sur le terrain sur les réseaux sociaux.

Peu après Sortie de Radhe: Your Most Wanted Bhai de Salman Khan, il y avait un océan de mèmes LOL sur les réseaux sociaux. Voici les plus drôles:

Le film vient de commencer, point culminant à venir … Selomon #radhe a donné l’entrée du siècle tout à l’heure. pic.twitter.com/ervmjHqJ4o – Aragorn (@bravo_bravooo) 13 mai 2021

#Radhe

Salman Khan dans chaque loi et règle de physique: pic.twitter.com/JgpvkzzWzV – Meme pourparlers (@ vaibhav_s03) 13 mai 2021

Radhe met également en vedette Disha Patani, Randeep Hooda et Jackie Shroff dans les rôles principaux. Le film est réalisé par Prabhu Deva. Il a été produit par Salman Khan, Sohail Khan et Atul Agnihotri. Radhe met en vedette Salman Khan, Disha Patani, Randeep Hooda, Jackie Shroff et Megha Akash dans les rôles principaux.

Radhe: Your Most Wanted Bhai sort simultanément sur ZEE PLEX, ZEE5 avec une sortie en salles.