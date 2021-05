‘Radhe’ de Salman Khan fuit en ligne, l’acteur exhorte les fans à éviter le piratage | Actualités des films

New Delhi: La sortie de l’Aïd de l’acteur Salman Khan, Radhe: Your Most Wanted Bhai, a été divulguée sur des sites Web de piratage et l’acteur a un message fort contre les gens qui regardent son dernier film sur eux.

L’acteur de « Dabangg » s’est rendu sur les histoires d’Instagram samedi 15 mai pour partager une note forte contre ceux qui se livrent au piratage.

«Nous vous avons proposé de regarder notre film Radhe à un prix raisonnable de 249 INR par vue. Malgré cela, les sites piratés diffusent illégalement Radhe, ce qui est un crime grave. Cyber ​​Cell prend des mesures contre tous ces sites piratés illégaux. Veuillez ne pas participer au piratage ou la Cyber ​​Cell prendra également des mesures contre vous. Il a ajouté: «Veuillez comprendre que vous aurez beaucoup de problèmes avec la cellule Cyber», lit-on dans la note de l’acteur de 55 ans.

Salman avait également déjà partagé une vidéo de lui-même demandant aux fans de dire non au piratage. Découvrez-le ci-dessous.

«Radhe: Your Most Wanted Bhai» est sorti le 13 mai sur ZEE5 avec le service de paiement à la carte ZEEPlex de ZEE à Rs 249 (par vue) et sur tous les principaux opérateurs DTH.

Le film est réalisé par Prabhudeva et met également en vedette les acteurs Disha Patani, Jackie Shroff et Randeep Hooda.