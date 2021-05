‘Radhe’ de Salman Khan frappé par le piratage sur WhatsApp et Telegram, FIR a déposé Actualités des films

Mumbai: Zee Entertainment Enterprises Ltd. a déposé une plainte officielle auprès de la Cyber ​​Cell, pour des versions piratées du nouveau Salman Khan-star « Radhe: Your Most Wanted Bhai » faisant le tour sur des plates-formes de messagerie telles que WhatsApp et Telegram, selon un communiqué publié mardi.

« Les responsables recherchent activement les numéros de téléphone impliqués dans l’acte de piratage et prennent les mesures légales nécessaires », a indiqué le communiqué de Zee.

« Zee a également fait appel au grand public, sollicitant son soutien pour mettre fin au piratage, non seulement pour le film ‘Radhe’, mais pour tout type de contenu. Les films créent des moyens de subsistance, des emplois et une source de revenus pour des millions de personnes. personnes travaillant pour l’industrie. Le piratage, qui constitue la plus grande menace pour l’industrie du divertissement, freine cette source de revenus. Les films contribuent également à l’économie avec les impôts payés au gouvernement. Les personnes engagées dans la diffusion de la version illégale du film ne le sont pas. embrassant simplement le piratage, mais ont également un impact négatif sur la croissance de l’industrie et les moyens de subsistance des personnes qui y travaillent 24 heures sur 24 », a ajouté le communiqué.

« L’appel est lancé à tous les citoyens responsables, leur demandant de dire non au piratage et de ne consommer du contenu de divertissement ou d’information que via des plateformes officielles », a conclu le communiqué.

« Radhe » est la sortie de Salman à l’Aïd 2021, et le film a été diffusé à la carte le 13 mai. Le réalisateur de Prabhudeva présente également Disha Patani, Jackie Shroff et Randeep Hooda dans des rôles clés. Le film est basé sur le drame d’action coréen de 2017 « The Outlaws ».