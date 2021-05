D’abord, c’était Sadak 2, puis Laxmii est arrivé et maintenant c’est Radhe: Your Most Wanted Bhai de Salman Khan qui fait face au barrage d’audiences 1 étoile sur IMDb. News18 a attribué 1,5 étoiles sur 5 au film, car il mentionnait qu’il ne s’agissait que d’un véhicule vedette pour Khan sans scénario ni développement de personnage cohérent. «Radhe est un collage de chansons aigües et de plans au ralenti qui nous a fait grincer des dents il y a même cinq ans. Vous devez avoir un appétit élevé pour les singeries de Salman pour profiter de celui-ci », a lu la critique du film par News18.

Cela s’est à peu près traduit par les évaluations de Radhe sur l’IMDb – un site Web qui rassemble les évaluations de films, d’émissions de télévision, entre autres.

Au moment d’écrire ceci, le très attendu de Khan Radhe: votre bhai le plus recherché a recueilli plus de 77000 votes 1 étoile par les amateurs de Bollywood janta, portant sa note moyenne à un maigre 1,7 sur 10. Si cela ne suffisait pas, Radhe est maintenant devenu le film IMDb le moins bien noté de Khan, les deux premiers étant Saawan… La saison de l’amour (2006) et Course 3 (2019) avec des notes IMDb de 2,2 et 1,9 respectivement.

«Je n’aurais pas pu tenir mon engagement de l’Aïd avec les fans sans le soutien de ZEE. Il était important de sortir le film à un moment comme celui-ci car les gens souffrent à cause de la pandémie. Les revenus ont diminué pour beaucoup, alors maintenant, au lieu de dépenser beaucoup d’argent en billets de cinéma, les gens peuvent le regarder à un prix beaucoup moins cher à la maison. Je veux offrir du divertissement aux gens à un moment aussi sombre que celui-ci », a déclaré Khan plus tôt dans une interaction avec un groupe de journalistes via Zoom la semaine précédente.

Plus récemment, Khan a émis un avertissement strict pour les internautes se livrant au piratage de Radhe. S’adressant à Twitter, Salman a écrit que la Cyber ​​Cell enquête sur la question et que des mesures seront prises contre les défaillants.

Il a écrit: «Nous vous avons proposé de regarder notre film Radhe à un prix raisonnable de 249 INR par vue. Malgré cela, les sites piratés diffusent illégalement Radhe, ce qui est un crime grave. Cyber ​​Cell prend des mesures contre tous ces sites piratés illégaux. Veuillez ne pas participer au piratage ou la Cyber ​​Cell prendra également des mesures contre vous. Veuillez comprendre que vous aurez beaucoup de problèmes avec la cellule Cyber. «

