‘Radhe’ BREAKS records, devient le film le plus regardé au premier jour avec 4,2 millions de vues, Salman Khan remercie les fans

La superstar de Bollywood Salman Khan a adressé ses salutations à l’occasion propice de l’Aïd-ul-Fitr aux fans et les a remerciés d’avoir réalisé son dernier drame policier policier « Radhe: Your Most Wanted Bhai » – le film le plus regardé le premier jour Libération.

En le prenant sur son compte Twitter, Salman a partagé une affiche du film et a annoncé que son film avait battu les records le premier jour de sa sortie et que le film avait été regardé par plus de 4,2 millions de téléspectateurs sur la plateforme OTT.

Dans la légende, il a écrit: « Je souhaite un joyeux Eid à tous. Merci à tous pour le merveilleux cadeau de retour en faisant de Radhe le film le plus regardé le premier jour. L’industrie cinématographique ne survivrait pas sans votre amour et votre soutien. Merci. »

En ce qui concerne sa collecte au box-office à l’étranger, l’analyste commercial Taran Adarsh ​​s’est rendu sur Twitter vendredi 14 mai pour parler de la performance du film à l’étranger le premier jour.

Les collectes au guichet du premier jour de Radhe en Australie se sont élevées à 62 988 AUD (35,71 lakhs de roupies) tandis qu’en Nouvelle-Zélande, elles étaient de 11 199 NZD (5,90 lakhs).

Adarsh ​​a également mentionné que «Radhe» avait pris un bon départ aux Émirats arabes unis et que les vacances de l’Aïd devraient ajouter à un grand total. Les collections des États-Unis sont encore à venir.

#Xclusiv: #Radhe * Jour 1 * #Overseas … #Australia Thu A $ 62988 [₹ 35.71 lakhs] / 66 loc @comScore #NewZealand jeu.11199 $ NZ [₹ 5.90 lakhs] / 19 loc @comScore #USA Thu biz mis à jour le soir. @comScore #UAE Flying start. Les vacances #Eid ajouteront à un grand total », a écrit Adarsh ​​dans son message.

Selon le Box Office India, la réponse à ‘Radhe’ sur le marché étranger est de 40% inférieure à celle de la précédente sortie de Salman pour l’Aïd ‘Bharat’ en 2019. En raison de la pandémie, le film occupe 50% des marchés clés.

Au cours de son interaction avec les médias, tout en parlant des chiffres du box-office pour ‘Radhe’, Salman a déclaré: « Nous pouvons obtenir les chiffres les plus bas avec Radhe. Nous perdrions de l’argent sur Radhe et les collections au box-office seront presque nulles mais nous continuons d’avancer avec Radhe. «

Salman Khan essaie un flic qui s’engage à nettoyer la ville dans «Radhe: Your Most Wanted Bhai». On le voit romancer Disha Patani dans le film.

Aux côtés de Salman et Disha, ‘Radhe’ met également en vedette Jackie Shroff et Randeep Hooda dans des rôles clés. Le film est présenté par Salman Khan films en association avec ZEE Studios, produit par Salma Khan, Sohail Khan et Reel Life Production Pvt. limité. Le film est sorti dans plus de 40 pays, y compris une sortie en salles sur les principaux marchés étrangers le 13 mai 2021. Le film est disponible sur ZEE5 avec le service de pay-per-view de ZEE ZEEPlex sur la plate-forme Zee5 OTT et les principaux opérateurs DTH.