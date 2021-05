Radhe Box Office reportage Jour 2: l’acteur de Salman Khan prend d’assaut le public étranger | Actualités des films

New Delhi: La grande sortie de l’Aïd de la superstar Salman Khan Radhe: Your Most Wanted Bhai se révèle déjà être un blockbuster. Alors que le pays est sous le choc de la deuxième vague meurtrière de pandémie de COVID-19 et que les salles de cinéma sont fermées, la sortie OTT de Radhe a été un répit pour les fans de Bhaijaan.

De façon intéressante, Radhe de Salman Khan: votre Bhai le plus recherché a frappé les écrans sur les marchés étrangers. Selon un rapport de Bollywood Hungama, voici une rupture des collections de Radhe DAY 2 Box Office dans les guichets internationaux:

Billetterie Australie

74,966 USD (Rs.54,93 lacs) à partir de 69 écrans

Billetterie néo-zélandaise

13,607 USD (Rs.9,97 lacs) à partir de 26 écrans

Son dernier Sortie de l’Aïd Radhe: Your Most Wanted Bhai a créé l’histoire en devenant le film le plus regardé au premier jour de sa sortie. Le film a recueilli 4,2 millions de vues sur toutes les plateformes.

Radhe met également en vedette Disha Patani, Randeep Hooda et Jackie Shroff dans les rôles principaux. Le film est réalisé par Prabhu Deva. Il a été produit par Salman Khan, Sohail Khan et Atul Agnihotri. Radhe met en vedette Salman Khan, Disha Patani, Randeep Hooda, Jackie Shroff et Megha Akash dans les rôles principaux.

Radhe: Your Most Wanted Bhai sort simultanément sur ZEE PLEX, ZEE5 avec une sortie en salles.