Radhe Box Office collection: le starrer de Salman Khan gagne beaucoup CELA sur le marché d’outre-mer | Actualités des films

New Delhi: Le film très attendu de Salman Khan `Radhe: Your Most Wanted Bhai` avec Disha Patani et Jackie Shroff dans les rôles principaux, sorti à l’occasion de l’Eid-ul-Fitr le 13 mai de cette année.

Le film est sorti dans plus de 40 pays, y compris une sortie en salles sur les principaux marchés étrangers à l’Aïd. Le film d’action réalisé par Prabhudeva devait auparavant sortir le jour de l’Aïd 2020, mais il ne pouvait pas voir le jour en raison de la fermeture des salles de cinéma en raison du verrouillage induit par le coronavirus.

Cependant, les fabricants espéraient gagner une bonne collection sur le marché étranger.

Selon le site Web Box Office India, la réponse à Radhe sur le marché d’outre-mer est de 40% inférieure à celle de la version précédente de l’Eid de Salman «Bharat» en 2019. En Australie, les chiffres ont été calculés entre 60 et 70 000 dollars, compte tenu «Bharat» avait accumulé plus de 110 000 $ lors de son ouverture dans le pays.

Dans son rapport au box-office, Radhe n’a pas très bien performé aux EAU où il espérait obtenir des chiffres en raison du festival de l’Aïd. Cependant, il pourrait y avoir encore de l’espoir si les collections du week-end dans le Golfe augmentent.

Dans les pays occidentaux tels que les États-Unis, «Radhe: Your Most Wanted Bhai» a donné une performance décevante et les chiffres sont calculés à environ 40 000 $. De même, en Australie, la collection devrait être décevante de 50 000 $.

Le film a été produit par Salman Khan, Sohail Khan et Atul Agnihotri. Radhe met en vedette Salman Khan, Disha Patani, Randeep Hooda, Jackie Shroff et Megha Akash dans des rôles principaux. Il est disponible sur ZEE5 avec le service de paiement à la carte de ZEE ZEEPlex sur la plate-forme ZEE5 OTT et tous les principaux opérateurs DTH.