La Fédération indienne d’athlétisme (AFI) a promu Radhakrishnan Nair au poste d’entraîneur-chef de l’athlétisme indien, a-t-on annoncé vendredi.

Nair, 62 ans, était adjoint de Bahadur Singh, qui a démissionné en juillet, et est depuis lors l’entraîneur-chef par intérim.

Nair est un officiel technique certifié et un entraîneur de niveau 5 mondial d’athlétisme. L’AFI a déclaré que sa nomination avait également été approuvée par l’Autorité des sports de l’Inde, a déclaré l’AFI dans un communiqué.

« C’est un travail très difficile et il y a de nombreuses responsabilités. On pourrait dire que c’est une piste 24×7 comme BSNL », a déclaré Nair.

« J’étais avec mon entraîneur-chef Bahadur Singh pendant environ huit ans, j’ai reçu de très bons conseils. On peut dire que j’ai été formé comme entraîneur-chef par Bahadur Singhji. Je pense que je suis plus responsable que quand j’étais plus jeune », a-t-il déclaré.

Nair a déclaré que le travail comportait de nombreuses responsabilités.

« La responsabilité est maintenant très élevée. L’entraîneur-chef est maintenant également responsable des athlètes de deuxième ligne dans les centres nationaux d’excellence. L’entraînement était très difficile pendant la pandémie, mais nous avons réussi à éviter d’infecter l’un des meilleurs athlètes avec coronavirus. Nous les avons gardés à Patiala et à Bengaluru et avons suivi toutes les procédures opérationnelles standard et nous espérons que d’ici un mois, comme l’a dit mon président, nous obtiendrons le vaccin de choix », a déclaré Nair.

Le président de l’AFI, Adille Sumariwalla, a déclaré que Nair était le premier Indien à recevoir un certificat du programme international d’enrichissement des entraîneurs du Comité international olympique.

« Nous sommes ravis de pouvoir maintenir la continuité dans notre programme car Radhakrishnan est entraîneur-chef adjoint depuis sept ans maintenant », a déclaré le président de l’AFI, Adille Sumariwalla, dans un communiqué.

« Nous sommes ravis que ses idées sur la mise en œuvre de méthodes modernes de coaching et l’utilisation de la science du sport dans le développement des jeunes athlètes aient bien fonctionné. A l’AFI, nous pensons qu’il continuera également à améliorer le niveau de coaching sur le terrain. pays, en particulier au niveau local, avec l’accent mis sur la spécialisation précoce et le surentraînement », a déclaré le président de l’AFI.