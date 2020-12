BLACKSBURG, Virginie: Tyrece Radford a marqué 15 points et Virginia Tech a battu le 24e Clemson 66-60 mardi.

Radford a frappé 5 sur 11 depuis le sol et 5 sur 6 depuis la ligne des lancers francs pour les Hokies (5-1, 1-0 Atlantic Coast Conference), qui ont remporté leur premier match de conférence pour la cinquième fois au cours des six dernières saisons.

Keve Aluma et Nahiem Alleyne ont chacun ajouté 13 points pour Virginia Tech, soit 25 pour 31 sur lancers francs, dont 4 pour 4 dans les dernières secondes. Alleynes deux lancers francs à 10,7 secondes restantes a poussé l’avance des Hokies à 64-60, et après que Clemsons Al-Amir Dawes a raté un 3 points, les Tigres ont commis une faute sur Hunter Cattoor, qui a frappé deux lancers francs avec un second à gauche pour le sceller pour le Hokies.

Cattoor a terminé avec 11 points pour Virginia Tech.

Dawes a mené Clemson (5-1, 0-1) avec un sommet de 18 points. Il a frappé cinq 3 points.

GRANDE IMAGE

Clemson: Les Tigers ont eu du mal à exécuter leur attaque contre les Hokies, et ils se sont contentés de beaucoup de tirs difficiles en partie pour la raison pour laquelle ils ont tiré 38%, ce qui a marqué leur deuxième pire pourcentage de la saison. Ils savent se défendre, mais devront trouver plus de cohérence en attaque pour continuer à se classer parmi les meilleures équipes des nations.

Virginia Tech: Après avoir été détruits par Penn State il y a une semaine, les Nittany Lions ont tiré 50% et touché 12 points à 3 points, les Hokies ont répondu en jouant leur meilleure défense de la saison. Clemsons 38% de pourcentage de buts marqués par un adversaire de Virginia Tech cette saison. Les Hokies ont perdu 13 places dans le top 25 de l’Associated Press après la défaite contre Penn State, mais pourraient y revenir la semaine prochaine après leur performance contre les Tigers.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

La première visite des Tigres dans le top 25 en plus de deux ans ne durera probablement qu’une semaine après leur défaite face aux Hokies non classés.

SUIVANT

Clemson: héberge Morehead State mardi.

Virginia Tech: accueille l’état de Coppin samedi.