Radar d’amerrissage Tesla pour pilote automatique dans le modèle 3, modèle Y

Tesla avertit dans son manuel du propriétaire et sur son site Web que le pilote automatique et le FSD nécessitent une supervision active. Mais certains conducteurs pensent à tort qu’une Tesla peut fonctionner en toute sécurité les mains libres, dormir au volant ou même assis à l’arrière de la voiture.

Selon l’entreprise site Internet , Autopilot permet actuellement à un véhicule Tesla de « diriger, d’accélérer et de freiner automatiquement dans sa voie » et FSD ajoute des fonctionnalités telles que le changement de voie automatique et l’invocation. Summon permet à un conducteur d’appeler sa voiture pour venir les chercher sur un parking en utilisant l’application Tesla comme une télécommande.

« Pendant une courte période au cours de cette transition, les voitures équipées de Tesla Vision peuvent être livrées avec certaines fonctionnalités temporairement limitées ou inactives, notamment: Le pilote automatique sera limité à une vitesse maximale de 75 mi / h et une distance de suivi minimale plus longue. Smart Summon (si équipé) et l’évitement de sortie de voie d’urgence peut être désactivé à la livraison. «

Tesla a déclaré qu’il s’agirait des premiers véhicules Tesla à s’appuyer sur la vision de la caméra et le traitement du réseau neuronal pour offrir «un pilote automatique, une conduite entièrement autonome et certaines fonctions de sécurité active».

Les capteurs radar sont relativement coûteux et le traitement de leurs données nécessite une puissance de calcul importante dans un véhicule. Tesla a précédemment déclaré aux actionnaires qu’il pensait qu ‘ »un système basé uniquement sur la vision est finalement tout ce qui est nécessaire pour une autonomie totale » et qu’il prévoyait de basculer le marché américain vers Tesla Vision. Le PDG Elon Musk a également déclaré dans un tweeter le 12 mars que la société passerait à une approche «pure vision».

Dans un article de blog , la société a déclaré que ses véhicules modèles 3 et Y les plus vendus, conçus pour les clients aux États-Unis et au Canada à partir de ce mois-ci, seraient dotés d’un système basé sur une caméra pour activer les fonctionnalités de pilote automatique telles que le régulateur de vitesse ajusté au trafic ou le maintien automatique de la voie.

D’autres constructeurs automobiles adoptent une approche différente en ce qui concerne le développement, le déploiement et la commercialisation de systèmes de conduite automatisés. GM Cruise, Waymo d’Alphabet, Aurora et d’autres incluent le radar et le lidar aux côtés des caméras dans leurs systèmes.

Alors que les caméras capturent des vidéos qui peuvent être étiquetées par des analystes de données humaines et interprétées par un logiciel d’apprentissage automatique, les capteurs radar et lidar fournissent des données supplémentaires qui peuvent donner aux voitures un moyen plus robuste de détecter et d’éviter les obstacles sur la route – en particulier lorsque la visibilité est plus faible, y compris la nuit ou par mauvais temps.

Musk a qualifié le lidar de «béquille» et de «course de fous», disant qu’il est trop cher et difficile à utiliser. Mais il n’a pas encore complètement écarté le radar.

Tesla a l’intention de garder le radar dans ses véhicules Model S et Model X plus coûteux et dans les voitures Model 3 et Model Y fabriquées en Chine ou pour l’expédition vers des marchés au-delà de l’Amérique du Nord.

Selon Phil Koopman, directeur technique d’Edge Case Research et professeur de génie électrique et informatique à l’Université Carnegie Mellon, Tesla devrait être en mesure de proposer certaines fonctionnalités via la vision aujourd’hui, mais pourrait avoir besoin de réintroduire le radar plus tard pour fournir des fonctionnalités automatisées plus avancées. .

« Les capteurs utilisés par un SAE niveau 2 (conducteur humain responsable de la surveillance de la sécurité à tout moment) sont à la discrétion du fabricant. Il est donc possible qu’ils puissent fournir au moins certaines fonctionnalités avec la caméra uniquement, notant que l’humain est responsable de la manipulation de tout ce qui est la caméra. ne peut pas », a déclaré Koopman.

« Les fonctionnalités de Tesla sont actuellement limitées à ce niveau SAE 2. Si à l’avenir Tesla veut atteindre le niveau 4 SAE (véhicule automatisé sans supervision de la sécurité du conducteur humain – ce qui n’est pas la capacité actuelle), alors il serait prudent d’utiliser tous les types de capteur qu’ils peuvent obtenir, y compris des caméras, un radar, un lidar et peut-être d’autres. «