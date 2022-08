Racontez-nous votre histoire d’horreur de voyage d’été

Voyager cet été a parfois été cauchemardesque, avec des retards et des annulations généralisés, des aéroports et des avions bondés et très peu de restrictions virales comme des masques ou des tests avant le vol pour protéger les voyageurs contre le virus.

Mais à quel point cela a-t-il vraiment été ? En fait, nous aimerions savoir.

Nous demandons aux lecteurs de nous raconter leurs histoires d’horreur de voyage de cet été alors que nous naviguons dans les règles du virus – ou leur absence – à ce stade de la pandémie. Pour participer, vous pouvez partager votre histoire ici. Nous pourrions l’utiliser dans une prochaine newsletter.