Racontez-lui votre histoire et il photographiera votre mariage. Gratuitement.

La chose la plus proche que M. Po a d’un port d’attache est Narrowsburg, NY, où il stocke son équipement de photographie supplémentaire au domicile d’Abigail Smith, 29 ans, et de Tsz Lok Leung, 27 ans. Lorsque le couple a entendu parler pour la première fois de Portrait d’un jeune couple , ils étaient en train de réduire leur budget de mariage et s’attendaient à payer au moins 4 000 $ pour un photographe. En allégeant ce fardeau financier, ils ont pu repenser tout leur mariage, qui a eu lieu en février 2021. Le couple est resté proche de M. Po depuis.

“Nous avions Vincent – c’était une chose sûre – nous pouvions construire tout le reste autour de lui”, a déclaré Mme Leung.

Dans un premier temps, Portrait d’un jeune couple s’est propagé par le bouche à oreille. Plus tard, M. Po a commencé à placer des publicités Instagram. Il a reçu environ 900 candidatures à ce jour. M. Po sélectionne les couples à présenter en fonction de considérations telles que les besoins et l’histoire en arrière – et il a entendu sa part d’histoires remarquables. Un couple interracial à Charlottesville, en Virginie, avec une différence d’âge de 44 ans. Deux passionnés de politique californienne, un républicain et un démocrate. Des maris en Caroline du Sud qui sont restés ensemble pendant la transition de genre, le déploiement militaire et le passage au polyamour.

Lorsque M. Po et le couple sélectionné conviennent mutuellement d’aller de l’avant, il leur envoie un contrat écrit afin que les deux parties comprennent le troc impliqué dans le processus.