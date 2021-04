Raconter l’histoire de Ram dans «Ramyug» devrait répandre la positivité: Kunal Kohli | Actualités de la série Web

Mumbai: Le réalisateur Kunal Kohli estime que « Ramyug », sa prochaine websérie mythologique qui raconte l’histoire de Lord Ram, devrait répandre la positivité et l’espoir à un moment où les gens se sentent déprimés et démotivés à cause de la pandémie.

«Le pays traverse une période extrêmement difficile, et nous espérons que la relecture de cette épopée motivera et donnera de la force aux familles qui pourront s’asseoir ensemble et regarder cette histoire», déclare Kohli.

« L’histoire de Ram a été racontée par certains des plus grands écrivains indiens en sanskrit et en langues régionales. Je suis honoré d’avoir pu donner vie à ce récit pour le jeune public à une échelle sans précédent, avec l’aide de rédaction, effets visuels, réalisation visuellement attrayante, efforts d’édition et de post-production », ajoute-t-il.

Le spectacle met en vedette Diganth Manchale, Akkshay Dogra, Aishwarya Ojha, Kabir Duhan Singh, Vivan Bhatena, Navdeep Pallapolu, Anish John Kokken, Shishir Mohan Sharma, Jatin Sial, Shweta Gulati, Suparna Marwah, Mamta Vilerma, Tisca Chopra, et Dalupra, Annipra Sonii entre autres.

Un clip vidéo de l’émission intitulée « Jai Hanuman », mettant en vedette Amitabh Bachchan et Ustad Zakir Hussain, est sorti la semaine dernière. L’émission sort sur MX Player le 6 mai.