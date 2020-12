Le joueur de cricket australien Shane Warne a attiré la colère des fans de cricket pour avoir qualifié le joueur de cricket indien Cheteshwar Pujara de « Steve » et avoir déclaré que le nom de ce dernier était trop difficile à prononcer.

Warne parlait de Pujara à l’antenne après le match entre l’Inde et l’Australie à Adélaïde jeudi et l’appelait avec désinvolture « Steve ». Selon les rapports, Warne a également discuté avec ses collègues commentateurs du fait que le nom de Pujara était assez difficile à prononcer. Par conséquent, il a préféré utiliser le surnom qui était couramment utilisé pour Pujara par ses anciens coéquipiers du Yorkshire.

Cependant, les fans de cricket ont maintenant accusé Warne de racisme occasionnel pour avoir refusé d’apprendre le nom réel de son collègue, Pujara. Les commentaires de Warne interviennent au milieu d’un débat houleux sur le racisme des joueurs et des travailleurs du club anglais du Yorkshire.

Plus tôt cette année, l’ancien capitaine anglais des moins de 19 ans, Azeem Rafiq, a affirmé qu’il avait été ciblé racialement pendant ses jours de jeu dans le comté anglais du Yorkshire, ce qui l’a presque conduit au bord de se suicider.

Né au Pakistan, Rafiq a déclaré que le club était une plaque tournante du «racisme institutionnel» et n’a rien fait pour changer ses habitudes. Le 5 décembre, Rafiq a également déposé une plainte contre l’équipe anglaise après avoir invoqué une discrimination directe et un harcèlement pour des motifs de race. Rafiq, qui a joué pour le Yorkshire lors de deux périodes entre 2008 et 2018, prétend également être victime et préjudice en raison de ses efforts pour lutter contre le racisme au sein du club.

Les employés et les joueurs du club ont soutenu ces affirmations. Selon rapports, deux anciens employés du club, Taj Butt et Tony Bowry, ont affirmé que les joueurs de cricket asiatiques étaient souvent visés pour leur course. Ils ont dit que les membres du club appelleraient toutes les personnes de couleur Steve.

« Ils ont appelé toute personne de couleur » Steve « . Même le batteur indien Cheteshwar Pujara, qui a rejoint en tant que professionnel à l’étranger, a été appelé Steve parce qu’ils ne pouvaient pas prononcer son nom », a déclaré un rapport de PTI, citant les deux employés.

Voici comment les fans ont réagi:

Se référer à Pujara comme « Steve » est: a) non professionnel b) irrespectueux c) raciste Apprenez à dire son nom – Siddhartha Vaidyanathan (@sidvee) 17 décembre 2020

@ShaneWarne mon pote, vous devez vous excuser auprès de Pujara, rire de Steve car un surnom est raciste simplement parce que vous ne pouvez pas dire son nom. Les FFS font mieux. – Krizztorpha (@krizztorpha) 17 décembre 2020

Continue en montrant quelle est l’importance de lire au moins sur le sport qui vous rapporte du pain et du beurre. @ 7Cricket commentateurs @ShaneWarne et d’autres rient du surnom de Pujara «Steve» et je suis optimiste sur le fait qu’ils sont naïfs à propos du contexte raciste de ce nom. https://t.co/yyWbFrqpJI – Mayank (@ kmayank9) 17 décembre 2020

Écoute de l’émission Fox Cricket. Shane Warne dit que si vous êtes un batteur indien, vous avez beaucoup de problèmes avec l’écran de visée. – Andy. (@ WeBleedBlue007) 17 décembre 2020

Honteux d’entendre les commentateurs de Fox appeler Pujara « Steve » même après qu’il aurait été gardé comme une remarque raciste au Yorkshire. Honteux! #AUSvIND – Madhusudhan (@ kmadhu0) 17 décembre 2020

En fait, Pujara avait lui-même parlé de son surnom dans le passé. En 2018, selon un rapport par Crictracker, Pujara avait dit qu’il aurait préféré que les gens l’appellent par son nom mais il a dû se contenter de « Steve » car il était plus facile pour eux de se prononcer.