Les abus racistes en ligne dirigés contre les joueurs de football ont atteint un « point de crise » et les plateformes de médias sociaux doivent unir leurs forces avec les autorités pour s’attaquer plus rapidement au problème, selon le ministre britannique des Sports Nigel Huddleston.

De nombreux joueurs de clubs de Premier League ont été ciblés ces derniers mois, notamment Anthony Martial et Marcus Rashford de Manchester United, Trent Alexander-Arnold et Sadio Mane de Liverpool et Reece James de Chelsea.

Des footballeuses, dont Lauren James de United et Rinsola Babajide de Liverpool, ont également été victimes d’abus racistes en ligne cette saison.

Jeudi, Huddleston, avec des joueurs passés et présents et des représentants des instances dirigeantes du football anglais, a pris part à une réunion virtuelle avec des entreprises de médias sociaux pour discuter du problème.

« Le racisme qui sévit parmi les acteurs des réseaux sociaux a atteint un point critique », Huddleston a écrit sur Twitter après la réunion, ajoutant qu’il avait exhorté les plateformes technologiques et les autorités du football à unir leurs forces pour créer un «réel changement».

« Le gouvernement joue son rôle. Cette année, nous introduisons de nouvelles lois pour lutter contre les abus, mais il n’y a aucune raison pour laquelle il ne devrait pas y avoir d’action immédiate de la part des entreprises technologiques avant cela pour apporter des solutions plus rapides à ce comportement odieux. »

Le mois dernier, l’ancien attaquant d’Arsenal et de la France, Thierry Henry, a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux pour protester contre les plateformes pour ne pas prendre de mesures contre les titulaires de comptes anonymes coupables de racisme et d’intimidation en ligne.

Plus tôt ce mois-ci, les champions écossais des Rangers et l’équipe du championnat anglais Swansea City faisaient partie des équipes pour annoncer un boycott d’une semaine des médias sociaux dans un stand contre les abus en ligne.

En février, Instagram a déclaré qu’il restait engagé dans la lutte contre le racisme et a annoncé une série de mesures, tandis que Twitter s’est engagé à poursuivre ses efforts après avoir pris des mesures dans plus de 700 cas d’abus liés au football britannique en 2019.