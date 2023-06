Racisme de Vinicius Jr: Seven puni par le gouvernement espagnol pour des insultes racistes contre l’attaquant du Real Madrid | Nouvelles du football

Sept personnes impliquées dans différentes attaques racistes contre l’attaquant du Real Madrid Vinicius Jr ont été sanctionnées par la Commission d’État espagnole contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport, a annoncé lundi la Commission des sports du pays.

Quatre hommes ont été condamnés à une amende de 60 000 € (51 700 £) et bannis des sites sportifs pendant deux ans après avoir accroché une banderole indiquant « Madrid déteste le Real » et une effigie noire gonflable dans une réplique du maillot n° 20 de Vinicius sur un pont près des installations du Real avant le match de Coupe de l’équipe contre l’Atletico Madrid le 26 janvier.

Trois autres personnes ont été condamnées à une amende de 5 000 € (4 300 £) et bannies des sites sportifs pendant un an après avoir fait des gestes racistes envers l’international brésilien lors d’un match de LaLiga au stade Mestalla de Valence le 21 mai.

Les sanctions interviennent 11 jours après l’arrestation des quatre hommes soupçonnés d’avoir pendu l’effigie et leur libération sous caution par un tribunal madrilène.

Vinicius Jr a été sous les projecteurs au cours des deux dernières semaines après avoir qualifié la Liga et l’Espagne de racistes à la suite des abus qu’il a subis lors du match du Real contre Valence.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur anglais Gareth Southgate donne son avis sur la situation entourant l’attaquant du Real Madrid Vinicius Jr après avoir été victime d’insultes racistes



Depuis lors, le monde du sport a fait preuve de solidarité avec le joueur de 22 ans et le gouvernement brésilien a appelé à des sanctions sévères contre les responsables des insultes raciales.

Le Brésil jouera des matches amicaux contre la Guinée le 17 juin et le Sénégal, trois jours plus tard, dans le cadre d’une campagne contre le racisme.

La FA espagnole réduit l’amende de Valence

Plus tôt ce mois-ci, Valence a vu la fermeture partielle de son stade réduite à trois matches et son amende réduite à 27 000 € (23 500 £) à la suite d’un appel pour abus raciste de Vinicius par des fans.

Le comité d’appel de la Fédération espagnole de football a déclaré qu’il avait décidé de « maintenir partiellement » l’appel de Valence.

Cela signifie que la fermeture partielle du stade Mestalla est passée de cinq matches, avec une peine initiale de 45 000 € (39 000 £) réduite de 18 000 €.

Image:

Les joueurs du Real Madrid soutiennent leur coéquipier





Vinicius a menacé de quitter le terrain dans la seconde moitié du match de LaLiga du Real Madrid contre Valence dimanche après avoir été victime de chants racistes présumés de la foule et Madrid, qui a déclaré que l’abus constituait un « crime de haine », a déposé une plainte auprès de l’État espagnol Bureau du procureur général.

Valence disposait de 10 jours ouvrables pour déposer un recours auprès de la commission d’appel. Les joueurs et les officiels de la Liga ont appelé à lutter contre le racisme en Espagne à la suite du match de dimanche.

Avant les matchs de mardi soir entre le Real Valladolid et Barcelone, et le Celta Vigo et Gérone, les joueurs des deux équipes, ainsi que les officiels du match, se tenaient derrière des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Le racisme, hors du football ».

Vinicius devait purger une interdiction de deux ou trois matches après avoir été expulsé à Valence, mais le comité de compétition espagnol – un organe formé par un membre de LaLiga, un du Conseil espagnol des sports (CSD) et un de la RFEF (FA espagnole) – a annulé ce carton rouge.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton dit qu’il est dévastateur que les abus racistes continuent d’exister en 2023 et a soutenu l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior pour lui avoir résisté ces dernières semaines



LaLiga, quant à elle, a déclaré qu’elle demanderait une plus grande compétence pour punir les clubs dont les supporters se sont rendus coupables d’abus racistes après s’être sentis « impuissants » face à l’absence de sanctions actuelles à la suite du dernier incident de Vinicius.

Selon la loi du pays, la Liga ne peut actuellement identifier et signaler que les incidents, et les sanctions sont rarement infligées.

Quatre personnes ont été arrêtées mardi en Espagne, soupçonnées d’avoir pendu une effigie de Vinicius à un pont en janvier.

Une poupée gonflable vêtue d’une chemise Vinicius a été accrochée aux balustrades avec une bannière qui disait « Madrid déteste le Real Madrid » avant le match de la Copa del Rey du Real avec les rivaux de la ville Atletico au début de l’année.

Et la police espagnole a confirmé mardi que quatre suspects avaient été appréhendés.

Tebas affirme que la Liga pourrait éradiquer le racisme en six mois

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le président de la Liga, Javier Tebas, a donné jeudi une conférence de presse de 90 minutes en réponse au racisme dirigé contre Vinicius Jr du Real Madrid, mais certaines de ses réponses ont été qualifiées de « embarrassantes et déconnectées ».



S’exprimant jeudi, le président de la Liga, Javier Tebas, a affirmé que son organisation pourrait éradiquer le racisme du football espagnol en six mois si elle disposait de pouvoirs de sanction adéquats.

Vinicius Junior s’est prononcé contre l’Espagne et la Liga après les abus, soulignant « des épisodes continus dans plusieurs villes » et suggérant que la Liga « appartient aux racistes ».

Tebas a donné une réponse capricieuse à Vinicius sur les réseaux sociaux, pour laquelle il s’est par la suite excusé, et lors d’une conférence de presse jeudi, il s’est plaint que les mains de la ligue étaient liées par des lois, ce qui signifie que LaLiga ne peut actuellement identifier et signaler que les incidents et que les sanctions sont rarement infligées.

« Ce que nous voulons, c’est le pouvoir de faire plus de choses. Avec le pouvoir dont nous sommes convaincus en quelques mois, cela serait résolu », a-t-il déclaré lors de la conférence spécialement organisée.

« Nous suivons la voie légale, et je pense que dans six mois, ce sera à zéro et nous serons la meilleure ligue du monde. Les compétences que nous voulons sont pour ces comportements intolérables – le racisme, l’homophobie. »

Interrogé sur sa demande de solution de six mois, Tebas a ajouté: « Nous avons pu avoir le contrôle économique pour empêcher nos clubs de faire faillite, donc si on nous donne les compétences, nous pouvons y mettre fin car il est plus facile d’arrêter que financier contrôle. »

Tebas « gênant » et « horriblement déconnecté »

Image:

Les supporters de l’Atletico Madrid expriment leur colère dans le derby





Rob Dorsett, journaliste principal de Sky Sports News, lors de la conférence de presse de jeudi

« Ce fut une conférence de presse extraordinaire. Tebas a répondu ouvertement à toutes les questions, mais mon interprétation était que certaines de ces réponses étaient embarrassantes, certaines semblaient horriblement déconnectées.

« Il y a, bien sûr, des différences culturelles et des barrières linguistiques en jeu ici, peut-être, mais cela ressemblait à Tebas essayant de faire marche arrière et de faire amende honorable pour les commentaires extrêmement préjudiciables qu’il a faits envers Vinicius Jr où il a diminué son expérience du racisme.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que Vinicius Jr allait « bien » mentalement, après avoir subi des abus racistes lors du match de dimanche contre Valence



« Il y a eu un ou deux moments vraiment inconfortables où Tebas a parlé des commentaires racistes qu’il a entendus dans les stades du passé, et il a presque imité ce langage, en utilisant un mot qui était grossièrement offensant.

« Ce fut une montre vraiment difficile pendant la majorité de ces 86 minutes.

« Incroyablement, il a dit qu’il pourrait résoudre le problème du racisme en Espagne » en quelques mois « si la Liga avait le pouvoir de le réprimer.

« Tebas a admis que l’affaire avait été très préjudiciable à la réputation de la Liga sur la scène mondiale et vous ne pouviez pas vous empêcher de penser qu’il y avait un aspect commercial à cette conférence de presse, que Tebas parlait autant pour essayer de rassurer les sponsors autant qu’il l’était. des joueurs comme Vinicius Jr.

« Peut-être que le commentaire le plus extraordinaire de Tebas est venu à la fin de la conférence. Sa réponse, en riant, de » nous ne les comptons pas « , lorsqu’on lui a demandé combien de Noirs travaillaient avec lui à LaLiga était absolument stupéfiante et en disait long sur ce qui se passe en Liga en ce moment. »