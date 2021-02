Racing Yellow Realme GT 5G brille dans une nouvelle remorque, prix taquiné

Le prochain produit phare de la GT 5G de Realme arrive la semaine prochaine et nous connaissons la plupart de ses spécifications clés. Ce sera le premier appareil alimenté par Snapdragon 888 de la marque et sa variante Racing Yellow (alias cuir Bumblebee) est apparue dans une nouvelle vidéo teaser. Nous pouvons voir le dos en cuir texturé jaune tandis que la zone sous la découpe de la caméra est en plastique strié

Realme VP Xu Qi Chase a également confirmé que la GT 5G serait équipée de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS3.1. En termes de dimensions, le téléphone aura une épaisseur de 8,6 mm et pèsera 186 grammes.





Dimensions du Realme GT 5G

Nous obtenons également un indice sur les prix dans un article Weibo séparé suggérant que la GT 5G coûtera le même montant que le realme X50 Pro, ou environ 3599 CNY (555 $) pour la version de base 8/128 Go.





Message de Xu Qi Chase sur Weibo

C’est nettement inférieur à celui des autres appareils alimentés par Snapdragon 888 tels que le Xiaomi Mi 11 (CNY3 999/610 $) et le X60 Pro + de vivo (5000 CNY / 775 $) et iQOO 7 (3798 CNY / 586 $). Realme a toujours essayé d’offrir les prix les plus compétitifs avec ses appareils, mais nous devrons attendre l’événement de la semaine prochaine pour obtenir le chiffre réel.

