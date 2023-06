Racing News: Red Bull Eyes 200 Après avoir remporté le 100e Grand Prix, Max Verstappen sécurise le Grand Prix du Canada pour égaler Ayrton Senna

Alors que Red Bull célébrait une 100e victoire historique en Formule 1 au Grand Prix du Canada dimanche, un directeur d’équipe réfléchi, Christian Horner, s’est rappelé avoir pensé qu’il aurait pu être satisfait d’une seule victoire.

Maintenant à 100 victoires, la soif de victoire reste inassouvie.

« Je pense que pour nous, nous sommes entrés dans un club assez élitiste de plus de 100 (victoires) », a déclaré Horner. « C’est phénoménal et nous ne faisons que commencer vraiment.

« Nous sommes encore jeunes – nous avons remporté cette première victoire en 2009. De toute évidence, nous avons accompli beaucoup de choses au cours de cette période et j’espère que nous pourrons continuer et atteindre un autre 100. »

Red Bull devient la cinquième équipe à accumuler 100 victoires en Grand Prix avec Ferrari, McLaren, Mercedes et Williams.

Seule Ferrari en a remporté plus de 200 et ce nombre est le nouvel objectif mentionné par Horner et le double champion du monde de l’équipe Max Verstappen, qui a remporté la victoire marquante du Canada.

« Aujourd’hui, gagner le 100e Grand Prix pour l’équipe, c’est assez incroyable », a déclaré Verstappen, qui a maintenant mené plus de 200 tours consécutifs.

« Je ne m’attendais pas non plus à être dans ce genre de chiffres, nous continuons à nous amuser, nous continuons à travailler dur, mais aujourd’hui a été une excellente journée. »

Si Red Bull doit atteindre 200 victoires, Verstappen est susceptible de jouer un rôle important dans ce succès, comme il l’était dans les 100 premiers.

A tout juste 25 ans, Verstappen est déjà double champion du monde, sa victoire à Montréal la 41e de sa carrière le mettant à égalité avec le regretté grand triple champion brésilien Ayrton Senna.

La victoire répétée du Néerlandais à Montréal a prolongé sa domination tout au long de la saison.

Verstappen a gagné pour la sixième fois cette saison – la quatrième consécutive – et Red Bull est resté un parfait 8 pour 8 sur l’année.

Lier Senna était simplement un sous-produit de son succès. le septuple champion Lewis Hamilton détient le record de tous les temps avec 103 victoires.

Fernando Alonso a terminé deuxième pour Aston Martin sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal, le sixième podium de l’Espagnol en huit courses, avec le Britannique Lewis Hamilton troisième pour Mercedes. Hamilton a été suivi à domicile par les deux Ferrari, Charles Leclerc prenant la quatrième place et Carlos Sainz cinquième.

(Avec les contributions des agences)