Racing League: Yarmouth, Chepstow et Wolverhampton ajoutés comme sites pour 2023 alors que la compétition régionale se ramifie | Nouvelles de la course

Yarmouth, Chepstow et Wolverhampton ont été ajoutés à la liste des rencontres de la Racing League pour 2023 alors que la compétition régionale se ramifie.

L’édition de cette année a vu un passage réussi à sept équipes régionales – Irlande, Londres et le Sud, l’Écosse, l’Est, le Nord, le Pays de Galles et l’Ouest et le Yorkshire – qui restent les mêmes en 2023.

Un remarquable triplé de 6 500/1 lors de la dernière journée de Saffie Osborne a permis au Pays de Galles et à l’Ouest de remporter le titre à Newcastle cette année.

Liste des matchs de la Racing League 2023 Yarmouth – 27 juillet Chepstow – 10 août Windsor – 17 août Newcastle – 31 août Wolverhampton – 7 septembre Southwell – 13 septembre

Gosforth Park reste l’un des six hôtes, avec Windsor et Southwell, ce dernier accueillant la finale de 2023 le 13 septembre. Les six réunions seront diffusées en direct sur Sky Sports Racing.

Jeremy Wray, PDG de Racing League, a déclaré : “L’objectif est toujours de faire grandir et d’améliorer la Racing League d’une année sur l’autre.

Yarmouth accueillera la semaine d’ouverture de la Racing League en 2023





“Le déplacement vers des pistes dans les régions offre la possibilité d’encourager un soutien plus local, tandis que l’ajustement des bandes de classement de certaines courses élargira le nombre de chevaux et de propriétaires impliqués.”

Les sept équipes s’affronteront sur 42 courses, avec des prix en argent de plus de 2 millions de livres sterling à gagner, ainsi qu’un bonus de 50 000 livres sterling pour l’équipe gagnante.