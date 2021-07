Racing League : rencontrez Team Race Horse Lotto avec Marco Ghiani, Daniel Muscutt, Nicola Currie et George Boughey | Nouvelles de course

Avec les trois jockeys encore dans la vingtaine, l’équipe Rach Horse Lotto est l’une des plus jeunes à entrer dans la Racing League cet été, mais le trio talentueux présente une forme prometteuse cette saison.

Nicola Currie, 28 ans, fait à nouveau équipe avec l’un des jeunes entraîneurs les plus excitants du jeu : George Boughey, 29 ans, qui a déjà dépassé la barre des 50 vainqueurs en seulement sa troisième année.

Marco Ghiani, qui a régulièrement figuré dans le top 10 du championnat des jockeys de plat cette saison, a été en feu en 2021, faisant valoir son droit et dégustant un premier succès Royal Ascot et Listed à bord de Real World.

Le trio est composé du toujours constant Danny Muscutt, qui a monté des vainqueurs pour chacun des trois autres entraîneurs de l’équipe : James Ferguson, William Knight et Stuart Williams.

Vue depuis la salle de pesée

Danny Muscutt…

« C’est excitant de faire quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant. C’est une bonne initiative pour changer la façon dont les courses sont organisées.

« Le format de la ligue lui donne cet aspect d’un calendrier de type Formule One et j’espère qu’il pourra offrir des courses de compétition avec un bon public de fans de course. »

À propos de ses coéquipiers, Muscutt a ajouté : « Marco Ghiani est encore un jeune pilote mais il a vraiment bien commencé l’année, y compris ce vainqueur de Royal Ascot, donc il apporte avec lui une grande forme.

« Il va probablement être le sourire de l’équipe.

Image:

Nicola Currie a noué un partenariat productif avec l’entraîneur George Boughey



« Nicola Currie est une excellente cavalière et a été dans une forme fantastique pour George Boughey. Elle sera en mesure de nous fournir de nombreuses informations.

« J’ai hâte de faire équipe avec tous ces entraîneurs. J’ai monté des vainqueurs pour James Ferguson, William Knight et Stuart Williams. Ce sont tous d’excellents entraîneurs et j’ai hâte de rouler à nouveau pour eux. »

Marco Ghiani…

« Je suis très excité pour cela. C’est quelque chose de différent de d’habitude et j’espère que nous pourrons avoir quelques gagnants.

« Danny Muscutt devra faire les poids lourds. C’est un bon jockey et il va bien cette année avec pas mal de gagnants.

« Il est assez calme, un peu réservé mais tellement gentil.

« Nicola Currie a beaucoup roulé pour George Boughey et ça se passe bien. »

Rencontrez les rivaux