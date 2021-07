Racing League : Rencontrez l’équipe ThoroughBid avec Oisin Murphy, Sean Levey, Hayley Turner, Andrew Balding et Richard Hannon | Nouvelles de course

Le jockey champion en titre Oisin Murphy est habitué à beaucoup d’argenterie mais devra apprendre à partager si l’équipe ThoroughBid revendique la gloire de la Racing League cet été.

Murphy, champion 2019 et 2020, a remporté plus de 1 000 victoires en carrière sur le plat, dont plus de 60 sont des vainqueurs de groupe.

Il est rejoint par deux cavaliers tout aussi talentueux et expérimentés, Hayley Turner et Sean Levey.

Turner est devenue la première femme jockey à monter 100 gagnants au cours d’une année civile et a remporté plusieurs courses de groupe, ainsi que deux succès à Royal Ascot.

Levey, qui compte 12 victoires de Groupe et une Classique sur son CV, poursuit son partenariat productif avec l’entraîneur Richard Hannon.

L’un des entraîneurs les plus renommés du Royaume-Uni, Andrew Balding, qui est actuellement troisième au championnat des entraîneurs plats, rejoint Hannon.

Oisin Murphy…

« Le concept est vraiment cool. Si nous pouvons attirer de nouvelles foules et de nouvelles personnes aux courses, cela ne peut être qu’une bonne chose.

« Nous nous sommes réveillés à l’idée que la course est ouverte à tout le monde et que tout le monde peut s’impliquer. Plus nous insistons, mieux ce sera. »

À propos de ses coéquipiers, Murphy a ajouté : « Sean Levey est un personnage. C’est un gars amusant, toujours souriant.

Andrew Balding est actuellement troisième au championnat des entraîneurs de plat



« C’est un pilote de haut niveau et il a remporté de nombreux Groupes. Sa carrière va de mieux en mieux.

« Nous connaissons tous Hayley Turner, elle pilote de grands vainqueurs de courses depuis des années.

« Elle va aussi s’amuser un peu. Elle sort régulièrement chez Andrew Balding, donc je la vois tout le temps et je m’entends vraiment bien avec elle. »

Sean Levey…

« Oisin Murphy est bruyant, un grand personnage et très authentique.

« Il est absolument incroyablement talentueux en selle. Pas tellement dans la piscine, sur un tapis roulant ou à vélo ! C’est une chance qu’il ait un cheval sur lequel s’asseoir quand il vient courir.

« Hayley Turner est absolument géniale, c’est une personne si solide. Je la connais depuis que j’ai emménagé ici et elle s’est toujours bien portée.

« Je ne connais pas grand-chose à Andrew Balding. Je ne pense pas avoir déjà roulé pour lui.

« Richard est Richard. Je travaille pour lui depuis 10 ans et c’est un gars formidable et un ami formidable. Nous avons traversé beaucoup de choses depuis que j’ai commencé. Nous avons eu toutes sortes de hauts et de bas sur la piste. «

