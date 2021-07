Racing League : Rencontrez l’équipe ODDSbible avec Martin Dwyer, Jason Watson, Alan King, Roger Charlton et Martyn Meade | Nouvelles de course

L’équipe ODDSbible espère un mélange parfait de jeunesse et d’expérience dans la Racing League de cet été, avec un jockey plus de deux fois plus âgé que ses deux coéquipiers.

Martin Dwyer, 46 ans, a remporté plus de 1500 victoires dans sa carrière, dont plus de 50 succès de Groupe et de Listed, mais sera tenu en haleine par un duo de 21 ans : Jason Watson et Thore Hammer Hansen.

Le trio s’associe pour rouler pour un impressionnant quatuor d’entraîneurs du Wiltshire : Roger Charlton, Alan King, Martyn Meade et Brian Meehan.

L’équipe, dirigée par l’agent de sang Sam Sangster, portera les couleurs jaunes sur mesure d’ODDSbible.

Vue depuis la salle de pesée

Martin Dwyer…

« Je pense que ce sera très amusant. Les jockeys peuvent parfois être un peu grincheux, mais quand vous obtenez quelque chose comme ça, tout le monde est derrière. Quand c’est un événement par équipe, vous ne pouvez pas vous empêcher d’être compétitif.

« Nous avons beaucoup de jeunesse et d’expérience. Jason Watson est un gentil garçon, un bon jeune jockey en devenir. Il a probablement les meilleurs cheveux en course, c’est sûr.

Image:

Jason Watson a remporté le titre d’apprenti cavalier en 2018



« Thore » le requin-marteau « est un autre gentil jeune garçon qui arrive. Il a aussi de beaux cheveux. Je vais ressembler à l’intrus dans un groupe de garçons avec eux deux !

« Roger Charlton est un maître entraîneur et un plaisir de rouler pour. C’est toujours agréable de rouler pour les bonnes personnes qui vous laissent faire et ne vous attachent pas trop aux instructions.

Image:

Roger Charlton a entraîné deux vainqueurs de Derby et remporté 19 courses du groupe 1



« Les chevaux d’Alan King sont très en forme et honnêtes. Il a eu des tonnes de gagnants et a un grand nombre de chevaux parmi lesquels choisir son équipe.

« Martyn Meade est venu classer les animaux et j’ai hâte de voir qui ils vont nommer.

« Je monte beaucoup pour Brian Meehan et ses chevaux sont en très bon état. Je connais très bien l’équipe. »

Thore Marteau Hansen…

« Jason Watson est l’un de mes bons amis, j’ai passé beaucoup de temps avec lui en dehors du circuit.

« C’est évidemment un pilote très talentueux en tant qu’ancien apprenti champion et vainqueur de plusieurs groupes.

« Martin Dwyer est très expérimenté, il monte des vainqueurs de Derby et d’innombrables vainqueurs de Groupe. C’est super de l’avoir dans l’équipe et je pense que nous serons très forts.

« Je n’ai jamais monté pour Roger Charlton auparavant, mais c’est un excellent entraîneur et il a produit beaucoup de bons chevaux au fil des ans et je suis ravi d’avoir ma première longueur d’avance sur l’un de ses chevaux.

« Je dois à Alan King un immense merci pour m’avoir donné mon premier vainqueur Royal Ascot et nous avons une super petite chose en cours. »