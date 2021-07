Racing League : rencontrez l’équipe Goat Racing avec Charlie Austin, Laura Pearson, James Doyle et Callum Shepherd | Nouvelles de course

Le footballeur Charlie Austin s’essayera à la gestion, mais pas dans l’abri, alors qu’il mène l’équipe Goat Racing au combat dans la Racing League.

L’attaquant de QPR, propriétaire de plusieurs chevaux, s’associe à un quatuor de jeunes entraîneurs talentueux : Tom Clover, Charlie Fellowes, Hugo Palmer et George Scott.

Dans la salle de pesée, l’équipe Goat a l’un des meilleurs de tous les temps avec James Doyle, vainqueur de plusieurs courses du groupe 1 à travers le monde.

À tout juste 33 ans, Doyle a déjà amassé 1 500 lauréats, dont 127 succès de Groupe.

Il est rejoint par Callum Shepherd, qui s’améliore rapidement, qui possède un solide bilan sur la surface tous temps, ce qui sera utile pour Newcastle et Lingfield.

L’attaquant de QPR Charlie Austin est directeur d’équipe pour Goat Racing



Le trio de jockeys est composé de l’apprentie vedette Laura Pearson, dont la carrière a atteint de nouveaux sommets cette année avec la victoire sur Lola Showgirl à Royal Ascot.

Vue depuis la salle de pesée

James Doyle…

« Callum Shepherd est un gars bien et amusant. Il est en pleine progression et c’est bien de le voir bien. Il fait de très belles courses maintenant et il les ramène à la maison.

« Laura Pearson ne roule pas depuis si longtemps, mais son nom a atteint le sommet de l’arbre assez rapidement. Beaucoup de gens connaissent son nom maintenant car elle fait de grandes choses.

« Tous nos entraîneurs sont jeunes et prometteurs. J’ai un lien fort avec Hugo Palmer, je roule beaucoup pour lui et je le fais depuis longtemps.

Hugo Palmer est l’un des quatre jeunes entraîneurs de Newmarket fournissant les coureurs pour Goat Racing



« George Scott se débrouille très bien et mon record pour lui est assez solide. Quand je prends quelques courses pour lui, nous sommes généralement assez proches.

« J’ai monté quelques gagnants pour Tom Clover et il se débrouille très bien. Charlie Fellowes a un nouveau chantier et a eu beaucoup de succès. »

Laura Pearson…

« James Doyle est tout simplement incroyable et rouler avec de tels pros, c’est une très bonne équipe.

« Callum est quelqu’un qui m’aide toujours beaucoup. Il me donne ces petits trucs du métier que les gars plus âgés connaissent.

« M. Clover est mon ‘guv’nor’ et j’ai roulé pour quelques-uns des autres. Cela ouvre des portes à tout le monde. »

Callum Berger…

« Cela devrait être très amusant. C’est bon de voir de nouveaux visages impliqués, en particulier avec la direction de l’équipe. Charlie Austin a un lien avec la course depuis longtemps et c’est génial d’impliquer des gens comme ça.

« La course a tellement à offrir et si cela aide à montrer aux gens que c’est un bonus.

« Laura Pearson est l’une des apprenties les plus excitantes du moment. Elle ne roule certainement pas comme une apprentie. Elle s’est énormément améliorée en si peu de temps.

Pearson monte Lola Showgirl à la victoire dans les Kensington Palace Stakes à Royal Ascot



« Elle a monté une gagnante du Royal Ascot, ce qui est plus que je ne peux en dire moi-même !

« James Doyle n’a vraiment pas besoin d’être présenté en tant que multiple vainqueur du Groupe 1 dans le monde. Il roule et gagne pour tout le monde. C’est un nom bien connu, donc l’avoir dans notre équipe est plutôt bien. J’espère que James et Laura sont aussi satisfaits de leur équipe que moi. un m! »

