Racing League : rencontrez l’équipe eToro avec Paul Hanagan, David Allan, Paddy Mathers, Tim Easterby et Richard Fahey | Nouvelles de course

Avec plus de 50 ans d’expérience combinée en entraînement et un double champion jockey dans ses rangs, l’équipe eToro a beaucoup de sages à qui faire appel pendant la Racing League.

Les chevaux de Richard Fahey et Tim Easterby seront montés par un trio de jockeys talentueux : David Allan, Paddy Mathers et le champion 2010 et 2011 Paul Hanagan.

Les deux entraîneurs sont en pleine forme cette année, avec Perfect Power de Fahey fournissant le point culminant de sa cour de la saison jusqu’à présent avec une victoire dans le groupe deux Norfolk Stakes à Royal Ascot.

L’équipe, dirigée par William Easterby, portera les couleurs vertes distinctives d’eToro et sera l’une des deux équipes du Yorkshire participant à la Racing League.

« Je suis impatient d’y être. Nous avons l’air d’avoir une bonne équipe. Les deux yards [Fahey and Easterby] sont absolument en feu et tous les jockeys se portent bien.

« Au cours des six dernières saisons environ, Tim Easterby a absolument volé et c’est génial à voir parce que c’est un bon gars et l’un des meilleurs.

Richard Fahey (photo) et Tim Easterby ont déjà eu chacun plus de 70 gagnants cette saison



« Mon patron, Richard Fahey, se porte très bien. Avoir les deux verges en grande forme nous donne l’assurance que ce sera un bon moment.

« Je suis assis à côté de David Allan depuis 20 ans et il est assez désordonné, mais il chevauche de nombreux gagnants et tire à plein régime à la minute.

« Vous entendrez probablement Paddy Mathers avant de le voir. C’est un garçon formidable et un grand cavalier, mais vous ne voudriez pas lui dire ça !

« Nous passerons par le formulaire les uns avec les autres et nous nous entraiderons. Je monterai des chevaux que Hanagan connaît et il en montera que je connaîtrai de la cour de Tim.

« Nous avons également Paddy Mathers qui est un jockey très fort et qui peut faire des poids très légers, ce qui devrait m’empêcher, moi et Hanagan, de trop transpirer! »

« Je m’entends très bien avec Paul. Si j’ai un problème avec un cheval, je lui demande toujours ses idées sur la façon de le monter. C’est un homme bien à avoir à ses côtés.

« Richard Fahey est un excellent patron. Il a été vraiment bon avec moi et je ne le remercierai jamais assez. Nous avons quelques bons chevaux dans la cour et, avec un peu de chance, j’espère que nous pourrons en décrocher quelques-uns. »