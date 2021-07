Racing League : rencontrez l’équipe BullionVault avec Jim Crowley, Pat Cosgrave, Hector Crouch, George Baker et David Menuisier | Nouvelles de course

Ce sera un long voyage vers le nord lors de la soirée d’ouverture de la Racing League pour l’équipe basée dans le sud, BullionVault, mais ils se rendront à Newcastle le 29 juillet avec beaucoup de puissance de feu.

Les voisins du Sussex, Jim Crowley et Hector Crouch, sont rejoints par leur collègue jockey Pat Cosgrave, qui apporte son expérience de l’équitation dans certaines des plus grandes courses du monde.

Crowley, 43 ans, a monté plus de 2 000 vainqueurs britanniques, dont 142 succès de Groupe et de Listed.

À seulement 24 ans, Crouch est le moins expérimenté du trio, mais sa réputation grandissante a été renforcée par un premier vainqueur de Royal Ascot cette année sur Surefire dans les King George V Stakes.

L’équipe disposera d’une sélection passionnante de chevaux des entraîneurs du Sussex et du Surrey, David Menuisier, Gary Moore, Amanda Perrett et George Baker, qui agiront également en tant que directeur de course.

Vue depuis la salle de pesée

« La Racing League apporte une nouvelle tournure aux courses conventionnelles, c’est un prix en argent fantastique et j’ai vraiment hâte de voir un nouveau type de foule sur les courses.

« C’est fantastique qu’ils aient des pistes comme Windsor et Newcastle et cela attirera un type de public différent lors de ces réunions.

À propos de ses coéquipiers, Crouch a ajouté: « Je suis assez proche des voisins d’à côté avec Jim Crowley. Il aime une bonne histoire et il ne laisserait pas la vérité entraver une bonne! C’est un personnage très divertissant et un fantastique jockey.

Jim Crowley a monté plus de 500 gagnants au cours des cinq dernières années



« Pat a chevauché partout dans le monde et est un jockey multiple du Groupe Un. C’est un vrai personnage et adore les gémissements ! Patsy et les gémissements vont de pair. Il aurait pu monter un vainqueur du Groupe 1 et il gémirait à propos de Plus sérieusement, j’ai passé beaucoup de temps avec lui cet hiver à Dubaï et nous nous entendons très bien.

« J’ai beaucoup de chance avec les entraîneurs de mon équipe. À l’exception de David Menuisier, j’ai couru pour eux tout au long de ma carrière, donc j’espère que nous nous entendrons très bien parce que nous savons tous comment nous travaillons.

« David Menuisier est prometteur et se porte à merveille. Wonderful Tonight a été fantastique pour lui. Je ne pense pas qu’elle apparaîtra dans la Racing League, mais si vous pouviez la faufiler dans un handicap 0-90, vous je serais ravi ! »

Vue de l'écurie

Formateur David Menuisier…

« George (Baker) est un très bon porte-parole, il se présente très bien, c’est un charmeur. Gary est très gentil et très astucieux. Amanda a beaucoup d’expérience et une équipe de très bons chevaux avec qui aller à la guerre.

« Jim Crowley est là-haut avec le meilleur taux de frappe pour les jockeys qui ont roulé pour moi, il est très patient et un bon juge.

« Je pense que nous avons une belle réserve de chevaux, alors nous avons juste besoin d’un peu de chance et j’espère que tout ira bien. »

