Racing League: Newmarket Red ouvre la voie à l’équipe talkSPORT après une ouverture de compétition palpitante à Newcastle | Nouvelles de course

Newmarket Red a prouvé que chaque point compte dans la nouvelle Racing League alors qu’ils ont atteint le sommet malgré l’absence de vainqueur lors de la soirée d’ouverture à Newcastle.

La compétition par équipe révolutionnaire a débuté dans un style ultra-compétitif avec six équipes différentes célébrant un vainqueur jeudi.

Les favoris avant la compétition, Newmarket Red, composé des entraîneurs Robert Cowell, John et Thady Gosden, Sir Mark Prescott et David Simcock, avaient trois chevaux deuxièmes et deux tiers alors qu’ils récoltaient 85 points sur 150 possibles.

Classement de la Racing League après la première semaine à Newcastle



Ils ont sept points d’avance sur l’équipe talkSPORT, qui a remporté la quatrième course avec le favori Bonneval pour l’entraîneur James Fanshawe et le jockey Jack Mitchell.

L’équipe Racehorse Lotto, dans ses couleurs roses distinctives, s’est hissée à la troisième place du classement général avec une victoire dans la sixième course de William Knight’s Pearl Beach.

Laura Pearson monte Echo Beach à la victoire pour Goat Racing



Monté par Daniel Muscutt, Pearl Beach avait été sélectionné par l’équipe après un tirage au sort tardif entre Knight et son collègue entraîneur George Boughey.

Les équipes Goat Racing, eToro Racing, ThoroughBid et Team Arena ont également profité des vainqueurs de la soirée, récoltant le score maximum de 25 points.

















David ‘Bumble’ Lloyd est allé voir le divertissement de la Racing League à Newcastle, mais il n’y avait pas de Neil Diamond proposé !



La Racing League se déplace vers le sud à Doncaster le jeudi 5 août prochain, avec six autres courses en direct Sky Sports Racing.