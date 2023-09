Racing League : l’Irlande et Kevin Blake arrachent le titre lors d’une dernière soirée dramatique à Southwell | Nouvelles des courses

L’équipe d’Irlande a remporté trois courses lors de la dernière soirée de la Racing League à Southwell pour remporter le titre pour la première fois, refusant ainsi les champions en titre du Pays de Galles et de l’Ouest.

Un doublé sur Gulliver et Lande du Tonnerre du jockey Ben Curtis, ainsi qu’un gagnant de Danny Sheehy avec Tosen souhaitea ouvert une avance avant la dernière course que le Pays de Galles et The West n’ont pas pu récupérer lors d’une dernière nuit dramatique.

La cinquième semaine s’est avérée rentable pour l’équipe d’Irlande, et bien qu’ils aient deux points de retard et qu’ils n’aient plus de Jokers à jouer, ils ont réussi à prendre les devants avec quatre courses à faire et n’allaient pas être rattrapés malgré une course finale passionnante.

Image:

Thunder Moor et Ben Curtis gagnent à Southwell en Racing League





Saffie Osborne a remporté la dernière course avec Valsad pour le rendre extrêmement serré à l’arrivée, mais ce sont les 816 points de l’Irlande qui ont battu le Pays de Galles et l’Ouest avec 809 points.

Osborne a de nouveau pris le titre de jockey après son succès en 2022, en grande partie grâce à un triplé à Yarmouth lors de la soirée d’ouverture de Wales & The West.

Le manager de l’équipe irlandaise, Kevin Blake, a admis qu’il s’agissait d’un revirement remarquable en remportant la Racing League 2023 mercredi soir.



Le manager de l’équipe gagnante, Kevin Blake, a déclaré Courses de sports aériens: « Deux des trois premières semaines ne se sont pas bien passées et, pour être honnête envers les gars, ils ont vraiment soutenu cela.

« Je n’arrive pas à croire que ça ait été si proche. Je ressens sincèrement pour Jamie [Osborne] – c’est vraiment un bon manager.

« Cela a pris du temps. Ces deux premières années ont été difficiles, je suis compétitif et ce n’est pas facile de se cacher chaque semaine donc c’est particulièrement agréable. »

Comment ça s’est déroulé

Londres et le Sud ont été menacés par un Joker gagnant joué par Matt Chapman lors du premier match, Sean Levey prouvant à nouveau l’homme de la Racing League. Commandant accroupi devancé Faster Bee pour l’Irlande.

C’est l’Écosse qui a remporté la deuxième course ce soir-là avec Yaaser et Paul Mulrennan, mais ce sont également les Irlandais qui ont marqué des points pour égaliser au sommet, le Pays de Galles et l’Ouest et l’Irlande étant à égalité avec 694 points.

Image:

Sean Levey guide le commandant Crouch vers la victoire à Southwell lundi





Le drame a réellement commencé lors de la troisième course de la soirée, lorsque le capitaine de l’équipe du Pays de Galles, Jamie Osborne, a joué un Joker dans une course avec deux chances en direct.

Cependant, alors qu’ils terminaient tous les deux en dehors des places, l’Irlande a frappé avec Tosen Wish qui a survolé les tribunes sous Danny Sheehy pour leur donner une avance de 27 points au sommet avec quatre courses à faire.

Et la situation s’est rapidement améliorée pour l’équipe irlandaise de Blake alors que Gulliver, neuf ans, a sprinté sans faute dans les deux derniers stades sous la direction de Ben Curtis pour augmenter encore l’avance.

La cinquième course a eu peu d’impact sur le haut du classement, avec Monsieur Chauvelin évoquant des doubles ce soir-là pour Jim Goldie et Paul Mulrennan, mais c’est la sixième course qui s’est avérée cruciale.

Une victoire dans la sixième course alors que Thunder Moor a pris 25 points sous Ben Curtis et un troisième avec Sporting Hero – tous deux pour George Boughey – leur a donné un énorme 40 points pour la course et cela s’est avéré une avance trop difficile à renverser.

Image:

Le classement final de la Racing League





Lors de la course finale, Osborne a remporté un autre vainqueur avec Valsad, mais une quatrième place cruciale pour Star Harbor et Team Ireland leur a valu sept points d’avance.