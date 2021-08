Racing League : l’équipe ODDSbible et l’Irlande profitent des doubles de Doncaster alors que Racehorse Lotto prend une avance étroite | Nouvelles de course

L’équipe ODDSbible et l’équipe d’Irlande étaient doublement ravies lors de la deuxième journée de course de la Racing League, alors que Newmarket Red de Frankie Dettori perdait son avance.

Dettori, qui a fait ses débuts en Racing League à Doncaster jeudi, a dépassé les 100 points des favoris avant la compétition avec une troisième place dans la course d’ouverture, mais le Team Racehorse Lotto, toujours cohérent, a terminé la soirée en tête.

Deux troisièmes places, une quatrième et une cinquième ont vu Racehorse Lotto, représenté par les entraîneurs George Boughey, James Ferguson, William Knight et Stuart Williams, accumuler des points précieux tout au long et passer à 122 points, trois devant BullionVault.

Image:

Classement des équipes de la Racing League après la deuxième semaine à Doncaster



L’équipe Swish et la jockey Saffie Osborne ont remporté la première course avec le bien soutenu Tenaya Canyon, battant le Copper Knight d’eToro Racing sur cinq stades.

Les Irlandais, représentés par les frères Joseph et Donnacha O’Brien, ont enregistré leur première victoire en Racing League, avec Dylan Browne McMonagle sur Night of Romance pour remporter la deuxième course.

Image:

Josephine Gordon monte Foxtrot Sizzler vers la victoire dans la troisième course à Doncaster pour l’équipe BullionVault



Après avoir lutté lors de la première semaine, l’équipe irlandaise a doublé avec Moon Daisy battant Vindolanda de Swish dans une finition palpitante jusqu’à la dernière.

Josephine Gordon, faisant sa première apparition dans la compétition, a goûté à la victoire dans la troisième course pour BullionVault alors que Foxtrot Sizzler a refusé à Osborne et à l’équipe Swish un deuxième vainqueur.

Image:

Les jockeys de la Racing League posent avant le premier à Doncaster



Martin Dwyer, qui a plaisanté en disant que son seul objectif était de battre Dettori, a ensuite remporté les courses quatre et cinq en succession rapide, sur Bake de Martyn Meade et Corbulo de Brian Meehan.

Les deux victoires d’ODDSbible les amènent à la troisième place du classement général avec 115 points, sept d’avance sur une égalité à trois pour la quatrième place impliquant Team Swish, Team talkSPORT et ThoroughBid.