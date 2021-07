Racing League: L’équipe gagnante recevra un bonus de 150 000 £ avec des prix en argent également partagés avec le personnel stable et les jockeys | Nouvelles de course

L’équipe gagnante de la nouvelle compétition révolutionnaire de course, Racing League, devrait recevoir un bonus supplémentaire de 150 000 £.

Le nouveau format très attendu, qui implique 12 équipes composées de deux à quatre entraîneurs, trois jockeys, du personnel d’écurie et une escouade de 30 chevaux, comprend déjà un prix sans précédent de 1,8 million de livres sterling garanti.

Organisée au cours de six réunions de course consécutives en soirée cet été, à partir du 29 juillet, la Racing League sera disputée sur quatre hippodromes – Doncaster, Lingfield, Newcastle et Royal Windsor, les 36 courses étant diffusées exclusivement en direct sur Sky Sports Racing.

Courant aux couleurs de l’équipe sur mesure, les 12 équipes de la Racing League s’affronteront dans des courses à handicap (notées de 0 à 90), chacune d’une valeur de 50 000 £.

60 000 £ supplémentaires seront partagés par les entraîneurs de l’équipe gagnante, 30 000 £ allant au personnel stable et un bonus supplémentaire de 50 000 £ partagé entre les trois meilleurs jockeys de la compétition.

Image:

L’entraîneur Charlie Hills dit que l’argent du prix supplémentaire arrive à un moment où l’industrie de la course en a besoin



En association avec ses coéquipiers Clive Cox, Ed Walker et Jamie Osborne, Charlie Hills, basé à Lambourn, a déclaré : « Les prix des gagnants de 150 000 £ sont une motivation supplémentaire pour notre équipe à remporter la première Racing League.

« Les prix en argent supplémentaires sont toujours les bienvenus, surtout à un moment où la course en a le plus besoin. Si les enjeux n’étaient pas assez élevés à 50 000 £ par course, ils viennent de monter d’un cran. »

Jeremy Wray, PDG de Racing League, a déclaré : « Nous sommes ravis que la Racing League contribue plus de 2 millions de livres sterling d’argent frais au cours de sa première année, ce qui, selon nous, donnera un énorme coup de pouce au sport. devrait ajouter un vrai piquant à cette nouvelle compétition passionnante. »