Racing League : Kate Tracey nomme ses cinq à suivre pour l’action de jeudi à Newcastle | Nouvelles des courses

La Racing League 2023 se rend jeudi à Newcastle pour la semaine 4 avec Kate Tracey nommant cinq chevaux à suivre, en direct sur Sky Sports Racing.

UN VRAI COURAGE

17h45 – William Hill Epic Boost Racing League Course 22 Handicap

Je lance mon cinq à suivre à Newcastle lors de notre première course qui est un handicap 0-85 sur 1m4f à 5,45. Un cheval qui mérite d’être tenté pour rebondir est Vrai courage (4) pour le Pays de Galles et l’Ouest. Ce hongre entraîné par Michael Bell a peu montré lors de ses deux départs jusqu’à présent cette campagne, mais un retour au tout temps pourrait faire ressortir le meilleur de lui-même.

Sa dernière victoire a été supérieure d’une livre en septembre de l’année dernière sur ce parcours et cette distance. C’était dans une autre compétition de la Racing League, mais il n’a pas réussi à le sauvegarder lors de seulement quatre sorties ultérieures. En conséquence, il est retombé dans le handicap et, dans des conditions favorables, il est à surveiller.

BILLY MOULIN

6h45 – William Hill Gardez votre raceday positif Racing League Race 24 Handicap

C’est au tour des spécialistes du 7f dans la course 3 à 6h45 et encore une fois, je garde à mes côtés un coureur de Wales & The West. Cet être Billy Moulin (4) qui est piloté par la pilote leader de la Racing League, Saffie Osborne. Le jockey gardera de bons souvenirs de ce cheval puisqu’il était la dernière étape de son incroyable triplé lors de la dernière nuit de la compétition 2022, qui a valu à Osborne le titre.

Billy Mill n’a pas gagné lors de 11 départs cette campagne, mais il conserve bien sa forme. Malgré de bonnes courses, il est tombé à une marque de 4 livres en dessous de la dernière victoire. Un retour sur cette piste et ce voyage pourraient convenir avec Osbourne réservé pour rouler et hors d’une marque réalisable, il a beaucoup en sa faveur.

TIMIDE

7h45 – William Hill Epic Value Racing League, course 26, handicap

L’équipe d’Écosse est à la traîne au bas du classement avec seulement 58 points, mais il ne fait aucun doute que la manager Linda Perratt fera tout son possible pour combler le déficit. L’équipe en bleu est uniquement représentée par Timide (9) en course 5 qui arrive en bon ordre.

Il a évoqué un triplé au début de l’été avant de rater de peu un quadruple alors qu’il était troisième à Leicester. Il s’agissait d’une baisse du trajet à 1 m alors que sa séquence gagnante précédente était allée plus loin. Un retour à 1m2f ici conviendra et dans la même direction que la dernière fois, il doit avoir à nouveau toutes ses chances.

HARTSWOOD

8h15 – William Hill Choisissez vos places Racing League Course 27 Handicap

Je me méfie des coureurs de The North dans toutes les courses à Newcastle étant donné la confiance que le manager de l’équipe Micky Quinn dégage à propos de cette réunion. Cependant, il m’a fallu attendre la course 6 pour me ranger du côté de l’un des coureurs de l’équipe en noir. Ce représentant étant Hartswood (11) qui a toujours bien couru ces derniers temps.

Il a décollé pour la campagne à Thirsk en mai avant trois efforts dans le cadre par la suite. Son dernier en date était lorsqu’il était troisième dans un autre concours de la Racing League à Chepstow pour lequel il a perdu 1 livre par le handicapeur. Il a été vainqueur d’un parcours et d’une distance il y a deux ans avec une note supérieure de 15 livres, il est donc peut-être prêt à revenir dans l’enceinte du vainqueur ici.

SOIT FIER

8h45 – Cotes améliorées de William Hill chaque jour, course 28 de la Racing League, handicap

Le concours principal, une fois de plus, a lieu lors de notre dernière course à 8h45 et est un handicap 5f qui est extrêmement compétitif. J’espère que ce sera l’équipe d’Écosse qui s’imposera avec Soyez fier (12) qui est déjà cinq fois vainqueur de parcours et de distance. Il a été en grande forme cette campagne, gagnant deux fois à Doncaster avant une deuxième dans une course Sunday Series à Haydock et un autre effort solide la dernière fois à Sandown.

Il vise de gros prix dans les courses compétitives, ce qu’il apprécie et j’espère que ce sera le même cas ici. La dernière fois, il n’a manqué qu’un peu plus d’une longueur lorsqu’il a été abandonné en voyage et a dû se frayer un chemin à travers le peloton. Son style de course sera mieux adapté à Newcastle et à condition qu’il obtienne le grand écart ; la course pourrait bien se dérouler bien pour lui.

Regardez la Racing League en direct de Newcastle sur Sky Sports Racing le jeudi 31 août.