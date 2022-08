Racing League: Jamie Osborne envisage Frankie Dettori et Saffie Osborne en tant que manager du Pays de Galles et de l’Ouest | Nouvelles de la course

Jamie Osborne cherche à tirer le meilleur parti d’un Frankie Dettori motivé lorsque la Racing League reviendra à Doncaster jeudi soir sur Sky Sports Racing.

Cette année, il y aura 42 courses au cours du concours de six semaines et avec seulement deux coureurs par course et par région autorisés à concourir, le chef d’équipe a la responsabilité de sélectionner les chevaux et les cavaliers qui seront convoqués.

Le gestionnaire basé à Lambourn est dans la position unique non seulement de gérer une région, mais est également l’un des 16 entraîneurs attribués à l’Ouest et au Pays de Galles aux côtés de Clive Cox et du récent duo gagnant du roi George William Muir et Chris Grassick.

“Je suis dans une position assez inhabituelle”, a déclaré Osborne. “Je ne vais probablement pas me faire d’amis avec ce rôle, mais j’espère n’en perdre aucun !

“Je suis là pour être impartial et essayer de gérer l’équipe de chevaux pour donner à l’Ouest et au Pays de Galles les meilleures chances de gagner la compétition.”

Non seulement l’équipe de l’Ouest et du Pays de Galles a une équipe talentueuse de gestionnaires à laquelle faire appel, mais ils sont également bien approvisionnés dans le département des jockeys avec Saffie, la fille de Dettori et Osborne, parmi les sept qui ont été repêchés dans la région.

Il a ajouté: “J’ai été satisfait de la façon dont le système de repêchage a fonctionné pour nous, nous avons réussi à obtenir la plupart de nos cavaliers de premier choix et nous avons une très forte équipe de jockeys. En fin de compte, qui les montera dépendra des entraîneurs et les propriétaires des chevaux respectifs et qui ils veulent les monter.

“Je pense que notre sélection de chevaux va être beaucoup plus importante que notre sélection de jockeys parce que nous avons de bons cavaliers forts tout au long.”

Malgré sa conviction que la sélection des bons chevaux sera plus importante que les arrangements d’équitation, Osborne est sûr que la Racing League est l’endroit idéal pour que Dettori brille et encouragera ses collègues à maximiser la disponibilité de l’Italien toujours vert au cours des six semaines.

“Nous avons Frankie dans l’équipe et il est probablement dans une position différente maintenant de ce qu’il était lorsque nous l’avons sélectionné et j’espère qu’il sera un peu utilisé”, a déclaré Osborne.

“Je ferai de mon mieux pour le motiver à rester coincé dans la compétition et à s’impliquer autant que possible. Je pense que Frankie va vraiment l’apprécier et je suis sûr que certains des entraîneurs seront plus qu’heureux de l’utiliser.”

Saffie Osborne a été l’une des meilleures interprètes de la première Racing League, terminant troisième de la principale compétition de jockey, et est la seule cavalière de l’équipe de l’Ouest et du Pays de Galles à bénéficier d’une allocation. Son père pense que 3 lb pourrait être un atout dans ce qui pourrait être des concours de handicap ultra-compétitifs.

“Eh bien, je ne peux pas l’enfoncer dans la gorge de tout le monde”, a plaisanté Osborne. “Mais s’ils veulent l’utiliser, elle et ses 3 livres, elle est là pour être utilisée.

“De toute évidence, ce sont des handicaps serrés et il se peut que nous pensions que ses 3 livres vont être utiles sur quelques-uns d’entre eux. Elle est la seule prétendante que nous ayons et certains des entraîneurs peuvent voir cela comme utile.”