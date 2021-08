Racing League : Frankie Dettori fera ses débuts en compétition pour Newmarket Red lors de la deuxième journée à Doncaster | Nouvelles de course

Frankie Dettori fera ses débuts dans la William Hill Racing League lorsqu’il s’associera à trois chevaux pour son équipe, Newmarket Red, à Doncaster jeudi, en direct Sky Sports Racing.

L’équipe, qui comprend des chevaux entraînés par Robert Cowell, John et Thady Gosden, Sir Mark Prescott et David Simcock, sont les premiers leaders de la compétition après son lancement à Newcastle la semaine dernière.

Bien qu’ils n’aient pas produit de gagnant, les favoris de la pré-compétition ont été placés dans cinq des six concours, remportant 85 points.

Dettori monte le vol d’automne entraîné par Cowell lors du concours de sprint d’ouverture sur Town Moor, tandis qu’il fait équipe avec les Gosdens pour Sir Edward Elgar et Pitcher’s Point plus tard sur la carte.

Son coéquipier Newmarket Red Jamie Spencer profitera également de son premier aperçu de la compétition avec trois tours à Yazaman, Rovaniemi et Man Of Riddles.

Image:

Classement de la Racing League après la première semaine à Newcastle



L’équipe TalkSport est deuxième au classement et son coureur de réserve, le prétendant de 3 livres Ray Dawson, est prêt pour une nuit chargée avec cinq montures en l’absence de Hollie Doyle, Cieren Fallon et Jack Mitchell – qui est le coureur de tête après une réunion.

Image:

Classement des jockeys de la Racing League après la première semaine



James Doyle, Paul Hanagan, Sean Levey et Kieran Shoemark, qui arborent les couleurs de la Team Swish après avoir remporté une première victoire dans le groupe 1 à bord de Lady Bowthorpe à Goodwood la semaine dernière, sont d’autres noms familiers pour leurs équipes respectives pour la première fois.

L’équipe d’Irlande, formée entre les frères Joseph et Donnacha O’Brien, et l’équipe ODDSbible, qui comprend Roger Charlton, Alan King, Martyn Meade et Brian Meehan, étaient les seules équipes sur 12 à ne pas obtenir d’effort placé sur le tableau à Newcastle, mais tenteront à nouveau leur chance à Doncaster.

Image:

Paul Mulrennan monte Saluti à la victoire pour Team Arena dans la première course de la Racing League



Irish Acclaim, Night Of Romance, Dilawara, Adelisa et Sheer Chance courent pour Joseph O’Brien, tandis que Donnacha envoie Moon Daisy pour la dernière course de 12 mètres.

Meehan en envoie trois pour son équipe – Many A Star, Tanfantic, Corbulo – avec Sycamore et Bake de Meade, plus Amir Kabir, formé à Charlton, tentant leur chance.