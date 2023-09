Racing League en direct sur Sky Sports : le Pays de Galles et l’Ouest de Jamie Osborne affrontent l’Irlande de Kevin Blake à Southwell | Nouvelles des courses

Avec seulement deux points séparant leurs équipes avant le dernier tour de la Racing League à Southwell mercredi, Sky Sports Racing s’entretient avec le manager du Pays de Galles et de l’Ouest, Jamie Osborne, et le patron de l’Irlande, Kevin Blake, alors qu’ils s’affrontent.

Après cinq tours, êtes-vous surpris de voir à quel point la course au titre est devenue serrée ?

Osborne: « J’espérais que nous abordions la dernière soirée avec un plus grand avantage, mais je suis convaincu que nous pouvons terminer le travail. Mes entraîneurs et mes jockeys ont encore vraiment adhéré au concept cette année et cela s’est reflété dans nos résultats.

« Je dois donner beaucoup de crédit à Kevin et à l’équipe irlandaise pour avoir réalisé une telle course. Matt Chapman est probablement trop loin derrière pour y parvenir, donc je pense qu’il adorerait nous voir battus après avoir arraché la victoire à l’équipe de Londres et du Sud l’année dernière. »

Blake: « L’équipe de Jamie était favorite depuis le début et il est aux commandes, mais de justesse. Qui aurait pensé que nous serions seulement deux points derrière eux avant la dernière soirée ? J’aurais volontiers pris la troisième place au début de la compétition. Je savais que nous étions en bonne forme mais ce que nous avons réalisé a dépassé mes attentes. »

Image:

Classement des équipes de la Racing League après la cinquième manche à Wolverhampton





Avec un tel enjeu, comment voyez-vous le déroulement de l’action ?

Osborne: « En regardant les déclarations finales, je m’attends à ce que l’Irlande prenne rapidement les devants, mais j’espère que nous aurons suffisamment de force dans la dernière moitié du match pour conserver notre titre. C’est plus serré que ce que j’avais imaginé mais nous avons suffisamment de qualités pour franchir la ligne.

« J’ai encore mes deux jokers à jouer et j’ai trois courses en tête, mais on m’a refusé l’opportunité dans la course sur laquelle je voulais vraiment capitaliser, la 7,45. Les règles stipulent qu’il faut un minimum de 12 coureurs, mais l’Irlande La décision d’en déclarer un seul, nous laissant avec un champ de 11, est clairement stratégique. »

Blake: « Je suis pleinement conscient que Jamie a encore deux jokers à jouer, ce qui peut lui rapporter le double de points, et cela pourrait s’avérer être le facteur décisif. Jamie peut très bien penser que j’ai délibérément fait échouer ses plans, mais c’est la seule raison pour laquelle je’ Je n’en ai pas couru deux à 7h45, c’est que j’ai été déçu à l’approche de l’heure de déclaration.

« J’ai déjà épuisé mes jokers, mais j’ai suffisamment confiance en mon équipe pour espérer que nous pourrons gagner. Jamie fait preuve de courage et donne l’impression qu’il a tout sous contrôle, mais je soupçonne que ses genoux vacilleront un peu. un petit peu. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager irlandais Kevin Blake a déclaré que son équipe était « en pleine forme » pour le dernier tour de la Racing League, mais s’attend à ce qu’elle ait besoin d’un drame tardif pour battre les champions en titre du Pays de Galles et de l’Ouest.



Sur quels coureurs placez-vous vos plus grands espoirs ?

Osborne: « NUITS ZAIN et BLAZEON CINQ les deux entrent dans ce 7,45 grâce à de bonnes victoires. Ma fille Saffie monte le hongre de Harry et Roger Charlton et Trevor Whelan fait équipe avec Roger Teal sur Blazeon Five.

« Saffie et les Charlton doivent également avoir une forte chance lors de la course finale à 8h45, le handicap de 100 000 £ sur un mile et demi avec VALSAD. C’est un nouveau cheval qui n’a pas réussi à remporter un concours décent à Newbury, sa performance pourrait donc s’avérer décisive. »

Blake: « Johnny Levins ne serait pas un nom connu en Irlande, mais il a vraiment adhéré au concept de la Racing League et peut jouer un rôle de premier plan à Southwell. Johnny court PASSAGE NORDIQUE en 7h15, un cheval bien handicapé qui a remporté une manche de la Racing League à Newcastle.

» Cela fait une semaine que David O’Meara me reproche de courir GULLIVER dans le 7.15. Il est sur une longue série de défaites, mais il est dangereusement handicapé et ne se serait pas retrouvé trop souvent dans un 0-80 au cours de sa brillante carrière. C’est un grand allié de Nordic Passage. »

Image:

Saffie Osborne mène Chinese Knot vers la victoire à Chepstow pour le Pays de Galles et l’Ouest





Lequel de vos jockeys espérez-vous jouer un rôle principal ?

Osborne: « J’ai pris la décision de quitter Saffie (Osborne) de l’équipe de Wolverhampton la semaine dernière afin qu’elle puisse terminer avec un bon livre de courses à Southwell. Elle est sur le point de devenir à la maison et au sec pour devenir à nouveau champion jockey et pourra, espérons-le, jouer un grande partie dans le résultat final.

« Trevor Whelan a également de fortes chances, y compris Blazeon Five. Il a été un membre précieux de l’équipe et, comme tout le monde au Pays de Galles et dans l’équipe de l’Ouest, il a été prêt à tomber sur son épée pour la cause. »

Blake: « Danny Sheehy doit avoir une grande chance sur Ado McGuinness SOUHAIT TOSEN dans la course du mile à 18h45. Il a terminé deuxième à Newcastle et est l’un des trois bons parcours de notre prétendant de 3 livres. Avec Dylan Browne McMonagle absent, c’est une excellente vitrine pour le talent de Danny.

« Je suis également ravi de pouvoir rappeler Danny Muscutt pour la première fois. Il avait vraiment hâte de s’impliquer et a six chances, dont le Nordic Passage pour Johnny. Il est resté en contact avec la compétition semaine après semaine. semaine et pourrait être un atout sur une piste sur laquelle il roule si efficacement. »

Image:

Classement des jockeys de la Racing League après la cinquième manche à Wolverhampton





Quel que soit celui qui revendique la gloire, il semble que la saison 3 ait été un grand succès.

Osborne: « Cela a bien fonctionné pour nous. Ce n’est pas toujours simple d’obtenir vos meilleurs chevaux dans les courses dans lesquelles vous les souhaitez, mais nous voilà en pole position pour le gagner à nouveau. J’espère voir une foule enthousiaste à Southwell pour nous aider. baissez le rideau avec style. »

Blake: « J’ai adoré chaque minute et nous avons un terrain équitable pour nous battre jusqu’au bout. Les entraîneurs à domicile qui ont rejoint l’équipe d’Irlande cette saison ont excellé et les entraîneurs irlandais qui se sont davantage impliqués ont a également été une grande clé de notre succès.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Saffie Osborne est déterminée à défendre ses deux titres de la Racing League alors qu’elle et Wales & The West se dirigent vers la finale à Southwell comme étant celles à rattraper.



Jamie Osborne et Kevin Blake parlaient à Simon Mapletoft de Sky Sports Racing.

Regardez chaque compétition de la sixième manche de la Racing League de Southwell en direct sur Sky Sports Racing le mercredi 13 septembre.