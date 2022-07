Racing League: Doncaster organise une ouverture de 2 millions de livres sterling jeudi soir avec un nouveau format et des prix supplémentaires | Nouvelles de la course

La Racing League revient à Doncaster jeudi soir avec un nouveau format amélioré pour 2022.

Dans la forme inaugurale de la ligue, 14 équipes couraient sous la bannière de divers sponsors, l’équipe TalkSPORT surmontant un déficit de 41 points avant la dernière nuit d’action à Newcastle pour soulever le trophée.

Mais cela a maintenant été rationalisé en sept équipes régionales qui s’affronteront à la fois pour la gloire et le premier prix de 50 000 £. Le format pour 2022 impliquera sept courses par nuit au cours des six semaines d’action, avec un champ maximum de 14, deux coureurs chacun des sept équipes régionales.

Le directeur général de la Racing League, Jeremy Wray, a déclaré que plus de 100 entraîneurs de Flat ont déjà déclaré leur intérêt pour la compétition de cette année, qui comprend des équipes régionales, en direct sur Sky Sports Racing.



Plus de 125 entraîneurs se sont inscrits et ont été affectés aux sept équipes, qui ont également sept jockeys parmi lesquels choisir et un chef d’équipe, dont la responsabilité sera de parcourir les inscriptions et de faire des sélections.

“Nous avons pas mal de changements et j’ai hâte de voir comment ceux-ci se dérouleront”, a déclaré Jeremy Wray, PDG de la Racing League.

“Ils sont venus en grande partie des commentaires de l’événement de l’année dernière. Nous avons toujours dit que l’année dernière consistait à mettre un drapeau de départ dans le sol, puis nous étions ouverts à la façon dont nous allons de l’avant. Nous étions aussi ouverts que possible et une chose est venue grâce à de nombreux cours, si vous aviez un élément régional, les gens pouvaient s’y engager davantage et apprendre à connaître leur équipe.

“Je suis en fait assez excité par le format que nous avons proposé – deux chevaux par course et par région. William Hill a essayé de le tarifer et ils n’arrivent pas à trouver ce que vous voulez, un tournoi complètement ouvert. Je peux voir n’importe laquelle des sept équipes gagner, ce qui est formidable.”

Le directeur général de la Racing League, Jeremy Wray, a déclaré que la compétition sera “plus grande et meilleure” en 2022 avec le passage à sept équipes régionales.



Wray est également ravi de voir un nombre accru de formateurs s’inscrire pour participer cette année, le fonds du prix gagnant devant être partagé entre la liste des formateurs de la région gagnante.

Il a poursuivi: “L’année dernière, les gens pensaient que nous avions été un peu sélectifs lors du choix des baskets, mais ce n’était pas le cas. Nous leur avions écrit à tous, mais assez souvent au cours de la première année de ces choses, les gens décident de s’asseoir sur le sur la touche et observez avant de vous impliquer.

“Ce qui est formidable cette année, c’est que nous avons suivi un processus assez approfondi pour nous assurer que tout le monde avait une opportunité. Nous avons écrit via Weatherbys à tous ceux qui avaient une licence, y compris les entraîneurs de sauts, et je suis ravi que nous ayons 125 -des formateurs impairs qui veulent participer.

“Les mettre dans leurs maisons régionales a pris un peu de tri, mais cela a bien fonctionné. Nous avons dû réduire légèrement le nombre de jockeys impliqués.

Les chefs d’équipe de la Racing League Kevin Blake (Irlande), Rupert Bell (The East) et Leonna Mayor (Yorkshire) réagissent au repêchage inaugural des jockeys, alors que le meilleur jockey de l’année dernière, Jack Mitchell, mène les espoirs pour l’équipe de Bell.



“Nous avons eu un repêchage de jockey et il y a 49 jockeys, sept dans chaque équipe, donc ce sera amusant de voir comment cela se passe. Il y a donc pas mal d’améliorations qui, espérons-le, ajouteront à l’excitation de toute la Racing League.”

Une autre amélioration pour la version deux de la Racing League est un pot de prix augmenté à 2 millions de livres sterling, ce qui équivaut à 200 000 £ supplémentaires.

Il y aura plus de 300 000 £ offerts à chacune des sept réunions et avec les concours de la Racing League ouverts aux chevaux classés pas plus de 90, Wray espère que la prime importante offerte pourra attirer les propriétaires qui courent souvent pour des montants minimes loin du typique comportent des jours de course.

Il a déclaré: “Les prix en argent doivent être le crochet pour tant de propriétaires pour qui la course est un sport coûteux. Ils adorent ça et si la Racing League est une opportunité pour eux d’étendre un peu la piste de leur implication, alors c’est fantastique.

“Pour beaucoup de chevaux détenus en partenariat, où les couleurs ne sont pas aussi sacro-saintes, et avec l’économie des courses de chevaux étant ce qu’elle est, c’est un énorme coup de pouce.

“Arena a été formidable ; ils ont augmenté le prix en argent et c’est un peu remarquable pour un match en milieu de semaine. Un jeudi soir et vous courez pour plus de 300 000 £ par nuit au cours des six semaines.

“Les propriétaires sont très impliqués et bénéficient toujours de tous les avantages de la propriété. Certes, les propriétaires qui ont gagné l’année dernière ont beaucoup apprécié et ont été pris dans tout l’aspect tournoi. Quelque chose que nous pensions pourrait en fait retenir les propriétaires. dans un vrai positif et j’espère que nous en verrons plus cette année.”