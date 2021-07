Racing League: Classement des équipes et des jockeys de la première semaine en tant que leader de Newmarket Red et Jack Mitchell de talkSPORT | Nouvelles de course

Jack Mitchell de l’équipe talkSPORT a une avance considérable au classement des jockeys après la première semaine de la Racing League.

Mitchell a été envoyé pour les six manèges de talkSPORT alors que la nouvelle compétition commençait à Newcastle jeudi soir, avec ses coéquipières Hollie Doyle et Cieren Fallon à Goodwood et Epsom, respectivement.

Mitchell, qui a enregistré sa première année de 100 gagnants en 2020, a connu son 71e cette année alors que le favori Bonneval a remporté la quatrième course pour l’entraîneur James Fanshawe.

Classement des jockeys de la Racing League après la première semaine à Newcastle



Le format d’équipe de la Racing League voit des points attribués de la première position à la 10e dans chacune des six courses chaque semaine, l’équipe gagnante et le jockey en recueillant chacun 25 à ajouter à leur total.

En plus de remporter le maximum de points dans la quatrième course, Mitchell a obtenu des scores précieux avec une deuxième place dans la dernière course de la nuit sur Lydford de Roger Varian, ainsi qu’un troisième, quatrième et sixième résultat.

Points de la Ligue de course



Il mène la danse avec un total de 78 points, 17 devant Luke Morris de Newmarket Red et 21 devant Hayley Turner pour l’équipe ThoroughBid.

Bien qu’il n’ait pas réussi à enregistrer un vainqueur à Newcastle, Newmarket Red est en tête du classement par équipe après avoir constamment obtenu de gros scores, avec trois chevaux deuxièmes et deux tiers, pour enregistrer 85 points sur 150 possibles.

Classement des équipes de la Racing League après la première semaine à Newcastle



Ils mènent l’équipe talkSPORT de Mitchell par sept, avec un écart de 15 sur l’équipe Racehorse Lotto, qui a remporté la course avec Daniel Muscutt (6e au classement des jockeys avec 40 points) sur William Knight’s Pearl Beach.

Goat Racing, eToro Racing, ThoroughBid et Team Arena ont également remporté des victoires dans la soirée, les six handicaps compétitifs ayant été remportés par une équipe différente.

Pearl Beach (rose) gagne pour Racehorse Lotto et Danny Muscutt



Une multitude de jockeys de renom rejoindront la compétition dans les semaines à venir, avec Frankie Dettori de Newmarket Red et Adam Kirby, vainqueur du Derby de la Team Swish, prêts à faire leurs débuts en Racing League.

La compétition se dirige vers le sud à Doncaster jeudi prochain, avec six autres courses en direct sur Sky Sports Racing.

Après deux autres rencontres à Lingfield et une à Windsor, la Racing League revient à Newcastle pour la sixième semaine le 2 septembre, où les tout premiers champions seront couronnés.

En plus de concourir pour 50 000 £ par course chaque semaine, l’équipe gagnante recevra un bonus supplémentaire de 150 000 £.

Les entraîneurs de l’équipe gagnante se partageront 60 000 £, 30 000 £ allant au personnel stable et un bonus supplémentaire de 50 000 £ partagé entre les trois meilleurs jockeys de la compétition.