Rachida Dati fait son retour à la tête du groupe « Changer Paris »

La maire du 7e arrondissement de Paris avait quitté la présidence du groupe d’opposition lors de son entrée au gouvernement en janvier.

Objectif Municipales 2026 ? Neuf mois après son entrée au gouvernement, Rachida Dati va faire son grand retour à la tête de la présidence du groupe municipal «Changer Paris», d’après une information de BFMTV confirmée au Figaro. Alors que le maire du 7e arrondissement de la capitale avait quitté ses fonctions de chef de file de l’opposition au moment de sa nomination comme ministre de la Culture, voilà qu’elle les retrouve en tant que « co-présidente » à la suite d’un vote en interne. Un titre qu’elle partagera avec son collègue David Alphand qui occupe le poste par intérim.

Rachida Dati a beau avoir été confortée Rue de Valois dans l’équipe de Michel Barnier, l’ancienne garde des Sceaux n’a pas abandonné son ambition de toujours : conquérir Paris dans moins de deux ans en favorisant une alliance au niveau local entre la droite et la macronie. Avec l’objectif de retrouver l’élan après le départ de plusieurs élus – dont la sénatrice Catherine Dumas – chez «Union capitale», devenue le premier groupe d’opposition à Anne Hidalgo. Dans l’architecture, Jean-Baptiste Olivier et Anne Biraben restent vice-président. Rudolph Granier et Inès de Raguenel le deviennent. Des aménagements réalisés à une semaine du prochain Conseil de Paris.