Rachel Zoe révèle où elle en est avec son ex-assistant Brad Goreski des années après Rift | Brad Goreski, Rachel Zoé | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Rachel Zoé se souvient de sa brouille avec son ex-assistant Brad Goreski.

En 2010, Brad47 ans, a quitté son poste de Rachel‘s, 53 ans, assistante chez sa marque Rachel Zoe Inc. À l’époque, il semblait qu’ils se séparaient à l’amiable, mais il a été révélé plus tard qu’il y avait un drame majeur entre les deux.

Maintenant dans une nouvelle interview, Rachel a partagé une mise à jour sur sa situation actuelle Brad.

Continuez à lire pour en savoir plus…« Honnêtement, je ne lui parle pas. » Rachel dit Personnes le samedi 5 octobre. « Il n’y a pas… Je n’y pense pas. Honnêtement.

Dans un épisode de 2011 de sa série Bravo C’est un Brad, Brad World, Brad a brièvement parlé de sa dispute avec Racheldisant qu’il avait « une idée » sur ce qui l’avait causé, mais qu’il pensait que « ces raisons [were] injuste. »

« Je pense que je me suis comporté avec honnêteté, dignité et grâce », a-t-il ajouté. « Et je continuerai à le faire, peu importe ce qu’on dit de moi. »

Quant à Rachela-t-elle affirmé dans une interview en septembre 2011 avec La coupe que Brad avait « commencé à rechercher nos clients, à assister à tous ces événements et à faire toutes les choses qui ne l’intéressaient pas » moins d’une semaine après avoir quitté son entreprise de stylisme.

Elle a affirmé que Brad lui a dit qu’il voulait mettre une pause dans sa carrière de styliste pour passer plus de temps avec son petit ami, maintenant mari Gary Janettiet leur chien.

« Ce n’est pas la première fois que je suis utilisé » Rachel ajouté. « Mais je dirais que ce sera la dernière fois. »

Si vous l’avez manqué, Rachel et mari Rodger Berman a récemment annoncé qu’ils mettaient fin à leur mariage de 26 ans.