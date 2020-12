Rachel Zoe a toujours du mal à gérer la tournure étonnante des événements que sa famille a endurés au cours des derniers jours.

La créatrice de mode a mis à jour ses fans le mardi 22 décembre en partageant avec Instagram qu’elle et son mari Rodger Berman sont soulagés d’avoir un fils de 9 ans Skyler retour à sa personnalité ludique habituelle, deux jours après sa chute de 40 pieds d’une remontée mécanique.

« Et juste comme ça après avoir vécu un vrai miracle .. # Sky est presque [100 emoji] pour cent de retour à lui-même après avoir chuté de 12 mètres d’une remontée mécanique il y a moins de 48 heures « , a-t-elle posté. » Je ne peux pas encore raconter l’histoire telle qu’elle s’est réellement passée, mais @rbermanus et je guérirai notre douleur avec le temps en sachant que Sky va bien et plus fort que jamais. Je ne partage généralement pas de moments traumatisants avec ma communauté, mais l’amour que nous avons ressenti de la part de tant d’entre vous était écrasant et a vraiment aidé à nous guérir tous. «

Le message de Rachel comprenait une vidéo de son fils semblant de bonne humeur alors qu’il montrait un saut périlleux acrobatique sur le canapé de sa famille. Elle a écrit que son fils voulait qu’elle publie la vidéo « parce qu’il se sentait mal, tellement de gens étaient tellement inquiets pour lui ».