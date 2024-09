Rachel Zoe et son mari Rodger Berman divorcent après 26 ans de mariage

Rachel Zoé et son mari de longue date Rodger Berman ils mettent un terme à leur mariage après 26 ans.

La créatrice de mode a lâché la bombe du divorce sur IG lundi… expliquant qu’elle et Rodger avaient décidé d’un commun accord de mettre fin à leur mariage, mais a clairement indiqué qu’ils étaient toujours en très bons termes.

Rachel a ajouté qu’ils sont très fiers de la famille aimante qu’ils ont construite et que leur priorité absolue est de co-élever leurs fils. Skyler 13 et Kaius 10.

Ils se sont mariés en 1998 et leur relation a été mise à l’honneur dans « The Rachel Zoe Project » de Bravo de 2008 à 2013. Ils ont également joué ensemble dans « Fashionably Late with Rachel Zoe » de Lifetime.