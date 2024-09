Rachel Zoe et son mari Rodger Berman annoncent leur séparation après 26 ans de mariage

« Nous sommes incroyablement fiers de la famille aimante que nous avons créée et de nos innombrables souvenirs ensemble. Notre priorité numéro un a été et sera toujours nos enfants », a écrit le couple.

Rachel Zoé et son mari se séparent après plus de deux décennies de mariage.

La créatrice de mode et son mari banquier ont fait l’annonce dans une déclaration commune sur l’Instagram de Zoe.

« Après 33 ans ensemble et 26 ans de mariage, Rodger et moi avons pris la décision mutuelle de mettre fin à notre mariage », a-t-elle écrit.

La déclaration continue : « Nous sommes incroyablement fiers de la famille aimante que nous avons créée et de nos innombrables souvenirs ensemble. Notre priorité numéro un a été et sera toujours nos enfants. »

Malgré leur séparation, le couple souligne qu’ils « s’engagent à co-élever nos garçons et à continuer à travailler ensemble au sein des nombreuses entreprises que nous partageons ».

« Nous demandons le respect de notre intimité pendant cette période où nous naviguons dans ce nouveau chapitre. Avec amour et gratitude – Rachel et Rodger », ont-ils conclu.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 1991 alors qu’ils étudiaient à l’université George Washington à Washington, DC. Ils se sont mariés plusieurs années plus tard et ont eu ensemble deux fils, Skyler, 13 ans, et Kaius, 10 ans.