Rachel Zoe et Rodger Berman : les raisons du divorce choquant révélées

Rachel Zoe et Rodger Berman : les raisons du divorce choc révélées

La véritable raison de la séparation inattendue de Rachel Zoe et Rodger Berman a été révélée.

Plus tôt cette semaine, la créatrice de mode de 53 ans et son mari banquier de 55 ans ont annoncé qu’ils mettaient fin à leur mariage de 22 ans.

Commentant leur séparation, un proche a révélé à Hebdomadaire américain« Ce divorce était attendu depuis longtemps. Il n’y a pas de scandale ni de preuve irréfutable, c’est plutôt une mort à petit feu. »

« Leurs principaux problèmes étaient de trop mélanger vie privée et vie professionnelle », a poursuivi la confidente. « Rodger est le président de sa société, ils ont donc dû avoir des conversations difficiles sur leur mariage et sur l’entreprise qui pesait sur leur relation. »

L’informateur a révélé que les deux, qui ont échangé leurs vœux en 1998, n’ont « pas passé autant de temps ensemble dans leur vie personnelle ».

« Rachel a passé l’été dans les Hamptons et Rodger était rarement [there]et ils ont réalisé qu’ils étaient mieux séparés qu’ensemble », a déclaré la source.

« De plus, les enfants sont plus grands maintenant, donc ils se sentaient plus à l’aise de se séparer à cause de cela », a ajouté la source, faisant référence à leurs fils Skyler, 13 ans, et Kaius, 11 ans.